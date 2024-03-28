蔡政府：美不論誰當選　對台政策本質不變

田中光與委員們打招呼。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請台“外交部”報告“美國2024年大選過程對台灣及印太地區的衝擊及影響”。報告中指出，隨著美國大選進入拜登與特朗普對決的節奏，但考量現在距離大選日仍有7個多月，後續二人民調消長仍充滿變數，整體選情仍屬難分軒輊。



報告強調，不論選舉結果為何，華府跨黨派挺台力道強勁，拜登或特朗普二人雖然在行事作風上較為不同，但美國對台政策的本質不會改變，具高度延續性與一致性。



台“外交部長”吳釗燮今天以會見外賓等公務為由請假，由次長田中光代表出席，媒體詢問美國選舉會影響到兩岸關係嗎？美國軍委會訪台要來賣武器嗎？田對這些議題都沒有回應。



田中光提到，台美關係基於共享之民主、自由及法治等普世價值，長期以來受到美國跨黨派、跨政府之高度支持。歷任美國政府不論由何黨執政，均恪守《台灣關係法》及“六項保證”，確保台灣具備自我防衛能力，並積極深化台美各領域合作。



田中光報告指出，台灣後續將持續衡平與美國兩黨交往。



他提出，首先，台灣慎防美國選情升溫下，兩岸議題遭操弄成為政治攻防議題，“外交部”及相關駐外單位將續與民主、共和兩黨衡平交往及維持與行政、立法部門之充分溝通。



田中光報告說，即使在當前歐洲及中東戰火硝煙瀰漫下，美國仍持續強化在印太區域之軍事部署及與印太盟邦以及夥伴之協調，顯示美國“印太戰略”及對印太地區之重視均未受到影響。然台灣當持續密切關注並與美方緊密協調，以因應中國大陸及朝鮮等勢力會否圖謀在接近美國大選時期，意圖推進在印太區域利益。