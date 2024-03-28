交易成本大減　豪客重臨樓市

本港樓市撤辣後交投出現強勁反彈，為地產代理的大時代。（大公報） 中評社香港3月28日電／大公報報導，據廖偉強利嘉閣地產總裁分析說，撤辣至今一個月，樓市成交量急升，尤其是一手市場更為明顯，個中原因除了買家對樓市的信心驟增之外，入市成本大減亦是十分重要因素。尤其是對於非永久性居民買家，他們以前要交的辣稅，最高時達樓價的三成，現在不只減半，而是大幅降至與一般本地買家水平。對他們來說，來港購買物業的成本，好像突然有了非常大的折扣。



上述非永久性居民買家，十分願意投資香港樓市，之前一直在等入市成本降低。當毋須再繳付巨額的辣招稅後，新盤市場就湧現大批所謂的“西餅客”，即一次過大手購入不同類別樓盤的買家。內地社交媒體“小紅書”亦推波助瀾，大量來港置業的資訊，介紹香港撤銷辣招後，樓市的熾熱程度，以及撤辣後港樓的入手攻略等等，吸引大批內地居民的眼球，來港購買物業的興趣亦增加了不少。



撤辣後交投出現強勁的反彈，為地產代理的大時代，市場上幾乎任何類別的買家，都有興趣在短期內入市。首先，有剛性需求的用家，眼見目前樓價已經回調了大約兩成半，加上銀行放寬按揭的成數，亦同步減免了壓力測試，在樓市一片熱鬧的氣氛下，自然願意加快步伐。至於炒家或投資者，也因為撤辣後信心增加、成本下降，開始躍動起來。只要實力夠雄厚，手上持有資金，他們就會趁樓市剛剛轉熱來下注；有的打算賺快錢，有的則打算買物業收租賺取回報。



過去幾年，地產代理經營都是艱辛又具挑戰性，僧多粥少的局面日益惡化，站不穩就很快被淘汰。到今天，市場上突然多了大批買家、機會處處，甚至衹有資金而沒有具體計劃的人，也可以搖身一變成為潛在買家。捱了幾年寒冬期的代理們，相信要好好把握機會。畢竟，在這風起雲湧的大時代中，市況往往會隨著政府的政策、息口走勢和經濟步伐等隨時變化，代理需要有“好天斬埋落雨柴”的心態。