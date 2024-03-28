鏡電視調閱小組查弊　將邀蘇貞昌說明

蘇貞昌。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電／藍白聯手通過成立鏡電視調閱小組後，“立法院”交通委員會27日通過“鏡電視調閱專案小組運作要點”，在藍白再次合作下，推舉台灣民眾黨“立委”林國成擔任小組召集人。由於調閱小組開會時，可邀請被調閱文件的機關首長率人員列席說明，非有正當理由不得拒絕。中國國民黨“立委”黃健豪表示，因為鏡電視申設涉及前“行政院長”蘇貞昌任內決策，屆時會邀蘇貞昌說明。



根據《中時新聞網》報導，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁說，有關鏡電視申設過程的政治角力與派系鬥爭，未來都將真相大白，讓全民看清民進黨如何箝制媒體。民眾黨主席柯文哲則說，一切看證據說話。



根據運作要點，明定運作期間自今年3月27日至今年5月31日，但可經小組決議延長，小組成員應親自行使查閱職權，並負保密義務，不得抄錄、攝影、影印、誦讀機密文件。調閱應3人以上提案，由小組調取，調閱文件對象為通訊傳播委員會（NCC）、“經濟部”、公平交易委員會。但經小組決議亦得增加調閱對象。



台媒報導，鏡電視申設以來黑幕重重，不僅董事會爆發“政變”，更傳出透過府院施壓NCC，NCC則一路開綠燈護航。在野黨2022年在交通委員會就提案，希望成立調閱小組，當時不敵民進黨人數優勢，以4比7遭到封殺。



鏡電視申設案與中天新聞撤照、三立入股中嘉，都是NCC主委陳耀祥任內頗具爭議之案件。“立院”交通委員會本月11日再提出臨時提案，成立鏡電視調閱專案小組。在新“國會”重組後，民進黨成為少數，遂以6比5通過成立調閱小組。



交委會昨審議調閱小組運作要點，綠委一開始就針對“鏡電視申設及後續弊案爭議”的名稱發難，認為鏡電視算不算弊案仍是問題，“立法院”也非司法機關，不該定罪。藍委魯明哲則回應，若無爭議，也不用成立專案小組，但同意拿掉“弊案”兩字。



朝野攻防最劇烈的調閱小組召集人職務，在野主張1名，綠營則堅持要2名。魯明哲認為綠營過往都是用輾壓式表決封殺在野提案，在協調未果下，最終以8比7的表決結果通過決議，並推舉民眾黨林國成擔任召集人。



綠委對此結果不滿，民進黨蔡其昌連喊2聲“多數暴力”，即便藍委陳雪生強調要和諧、他不會粗暴處理。蔡其昌仍狠嗆，“就把民進黨閹掉了還和諧什麼”？場面一度尷尬。民眾黨林國成則要民進黨不用太緊張，表示小組是設在交通委員會之下，仍須對交通委員會召委負責。