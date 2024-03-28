保誠：平均保單保費14萬　較疫前翻倍

保誠保險香港行政總裁林智剛。（大公報） 中評社香港3月28日電／大公報報導，香港全面通關後，內地訪客業務大幅反彈，保誠保險香港去年度保費等值銷售額（APE）按年大增290%。保誠保險香港行政總裁林智剛（圓圖）昨表示，今年首兩個月APE保持增長，疫後市場對健康保障需求大增，加上港息較高，有信心今年整體香港及內地業務保持增長。



林智剛表示，2023年離岸新造業務名列第一，市占率達22%，APE按年增長37.5倍，優於行業11.7倍的平均增長，按APE計算，2023年在岸業務與離岸業務的比例分別為30%及70%。儘管內地訪客業務有所放緩，但他指出，今年首兩月的平均保單保費與去年相若。保誠去年度保單保費平均14萬元，對比疫前翻倍。



今年再增聘4000人



為應付業務增長，去年保誠增聘4000名前線理財顧問。林智剛稱，今年計劃再增聘4000人，現時保誠團隊約2萬人，今年保誠採取全方位“以客為先”業務策略，全力配合“健康業務模式轉型”這個新策略，銳意成為市場上醫療保險的首選。



保誠近年積極拓展跨境治療服務。林智剛表示，去年第三季拓展公司在內地的指定醫院名單，醫院數量按年大增98%至4200多所，規模遠超同業成市場之冠，未來會繼續拓展內地醫療網絡。