富權：陳明通為“論文抄襲”翻案直懟賴清德？

中評社香港3月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：陳明通為“論文抄襲”翻案是直懟賴清德？以下為文章內容。



陳明通因“學倫案”爆發而被迫辭去“國安局長”及被台灣大學“強制性”退休後，沉寂了一段時間。而在賴清德即將於“五二零”宣誓就職的前夕，並在為“賴政府”甄選人馬之際，陳明通卻突然跳了出來，舉行《二零二零的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》的新書發布會，聲稱林智堅案是“世紀大冤案”，並把林智堅論文抄襲事件說成“政治鬥爭”事件。



這讓台灣政學媒界都炸了窩，紛紛批評，也有人揣測陳明通此舉的“醉翁之意”，如國民黨“立委”王鴻薇就分析指出，陳明通選在“五二零”前出書，應該是要為自己“洗白”，以謀日後在新政府繼續有位子，但賴清德會因此給陳明通一官半職嗎？



王鴻薇的說法，似乎是有一定的道理，也符合陳明通的一貫風格。實際上，陳明通向來是“認叻”之人，自認為“百分百正確”，並很享受“阿通師”的綽號，因而對“學倫案”的處理極不服氣，而該新書的書名中也使用了“阿通師”的字眼，就凸顯了其要為自己“洗白”的用意。另一方面，陳明通一直自恃是民進黨執政期間，唯一曾經在任職前到過大陸的陸委會主委及“國安局長”，極為熟悉大陸的情況，因而比民進黨內任何人都更勝任相關職位。陳明通在新書中，邀請了“黑熊學院”主導者沈伯洋為其撰寫序言，特別為書中論述的“中國大陸介入『學倫案』，是『認知戰』戰法之一”的觀點，解讀一番。因此，可能是陳明通認為，對此有“洞察之智”的自己，應是出任相關職位的“最佳人選”，因而籍著出書來“提醒”賴清德並作自我推薦。



尤其是陳明通在書中提及，此案不是單純學術倫理問題，而是選舉政治鬥爭產物。陳明通發現，中國大陸介入“論文門”，當時外界有幾股力量撲天蓋地要毀他“人設”，趁機想拉下他“國安局長”的位置，並藉此打擊政府的威信，製造人民對執政黨的不滿。陳明通似乎是要以此手法，討回“公道”，並爭取“復位”。



倘陳明通果有此意圖，可能就是“哪壺不開提哪壺”，偏是踩踏了賴清德的“紅線”。果然，民進黨發言人吳崢昨午在黨中央受訪時回應，民進黨態度很明確，民進黨在過去這段時間已經為“學倫案”付出相當程度代價，並且在這樣爭議事件中，深切的反省。吳崢提到，目前黨內在黨主席賴清德過去指示下，也已經通過、頒布許多相關的學倫規定，要來約束從政的同志；至於媒體提到的個案，“我們會尊重校方的調查結果”。

