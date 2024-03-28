﻿蒙牛收入向好　今年經營利潤率將改善

盧敏放（右）升任為蒙牛副董事長，高飛接任總裁一職。兩人履新，互相祝賀。（大公報） 中評社香港3月28日電／大公報報導，蒙牛乳業（02319）去年全年股東應占利潤跌9.3%，拖累昨日股價跌一成。集團首席財務官張平昨在業績記者會上表示，目標今年收入錄得中低單位數增長，經營利潤率升30至50個基點。他預期，今年原奶仍然出現過剩，惟原奶價格下跌，有助抵銷減值損失。



近年全國乳業面對原奶過剩問題，張平預期，今年原奶出現過剩的程度可能比2023年更嚴重，蒙牛或需要作出減值準備，但他隨即“派定心丸”，指原奶過剩意味價格還會下降，或可彌補減值損失。



雜牌退市 有利搶占市場



另外，蒙牛旗下奶酪業務收入貢獻超越奶粉業務，集團副董事長盧敏放認為，中國的奶酪行業仍處起點萌芽期，C端（消費端）的增長仍有挑戰，但B端（企業端）增長明顯較快。他相信，部分品質差劣的雜牌將陸續退出市場，有助蒙牛搶占市場份額。



張平補充說，集團早年收購奶酪品牌“妙可藍多”，並持續擴張消費場景，配合B端及C端的“兩條腿走路”策略，奶酪業務減值的壓力不大。



奶酪業務減值壓力不大



對於拓展海外市場計劃，盧敏放直言，不急於拓展海外業務，更多要做好單一品類的經營模式，再拓展至其他品類，才是更務實的做法。他提到，面對現時地緣政治環境，並不適合進一步併購。



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另外，蒙牛日前公布，2023年全年收入986.24億元（人民幣，下同），按年升6.5%，毛利率升1.9個百分點至37.2%，惟股東應占利潤跌9.3%至48.09億元。



末期息大增21%



董事會建議，末期息增加21.6%至每股0.489元，派息比率升至40%。盧敏放表示，蒙牛投資高峰已過，接下來數年資本開支將持續減少，令自由現金流得到改善，為未來派息提升空間。



受利潤減少拖累，蒙牛昨日股價曾急跌逾一成，早段低見17.06港元，收市跌幅收窄至9.9%，全日收報17.08元。



摩根士丹利發布研究報告指出，蒙牛去年業績表現遜預期，主要受銷售及營銷支出增加所拖累。不過大摩提到，蒙牛毛利率擴大，優於該行預期，相信與原料奶價格下降有關。