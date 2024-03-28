﻿交行：內地樓市料回暖　信貸風險可控

交通銀行副董事長、行長劉珺（左二），副行長郝成（左三），董事會秘書何兆斌（右一），首席風險官劉建軍（左一）出席業績發布會。（大公報） 中評社香港3月28日電／大公報報導，交通銀行（03328）昨公布，2023年股東應占淨利潤927.28億元（人民幣，下同），按年增長0.68%，派末期股息每股0.375元。交行去年不良貸款率為1.33%，較上年末下降0.02個百分點，但對公房地產不良貸款率卻大升2.19個百分點至4.99%。交通銀行副行長殷久勇表示，對公房地產風險仍處可控水平，該行已足額計提了資產減值準備，並顯著高於同行平均水平。



對於內房前景，殷久勇認為，隨著國家推出一系列政策支持，房地產市場逐步企穩回暖，但目前來看，特別是1月、2月，市場銷售依然低迷，部分房地產企業的風險仍在，該行需進一步加強對內房的風險管控。



今年2月，5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調0.25厘，達至3.95厘，為LPR改革以來最大降幅。交通銀行首席風險官劉建軍強調，對交行淨息差影響可控。他解釋，這將拉低個人住房貸款和對公長期貸款的平均收益水準，是為了進一步支持房地產平穩健康發展。他指出，如果個人房貸規模逐步趨穩，將有利於收益率相對比較高的連帶業務的占比提升，而該行信貸結構優化，將在一定程度上對衝這次LPR下調的影響。



存款利率方面，他表示，2023年以來，交行與主要同業對存款利率進行了四輪自主調整，預計未來一段時間，這機制仍然在降低存款利率方面繼續發揮積極作用，從而穩定息差，增強服務實體經濟的可持續性。交行去年淨利息收益率1.28%，同比下降20個基點。



工行：不良貸款率下降



此外，工行（01398）亦公布業績。去年股東應占淨利潤微升0.8%至3639.93億元，每10股派息3.064元。該行淨利息差和淨利息收益率分別為1.41%和1.61%，比上年均下降31個基點；不良貸款率同比下降0.02個百分點至1.36%，撥備覆蓋率上升至213.97%。