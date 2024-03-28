投資界看好綠色與醫健機遇

中評社香港3月28日電／大公報報導，第一東方投資集團董事長兼首席執行官諸立力出席首屆《財富》創新論壇時稱，全球政治、社會、經濟都會出現極端波動，儘管有諸多指標和不確定性，但仍存在巨大的機會，例如在綠色交通、人工智慧、氣候、醫療保健等，要尋找有影響力的投資。



GGV紀源資本管理合夥人李宏瑋表示，作為風險投資者，最大優勢是具有極高的適應能力。當世界經濟向下時，必須尋找機會。現時不同地方出現不同產業群，中國有產業群，東南亞有產業群，印度也有產業群，這提供投資機會。



對於內地樓市觀點，思睿集團合夥人兼首席經濟學家洪灝稱，參考官方數據，樓市問題可能需要較長時間處理，或者需時8至10年，其間，市場又有新的住宅樓宇落成。就內地A股，他直言，很難在內地股市獲取利潤。



就近期日本股市創出新高，沖繩科學技術大學院大學董事Jesper Koll稱，現時日本企業的營運效率較高，令人難以置信。股神巴菲特兩年前在日本投入大筆資金時，主要因為對日本公司的營運效率感到驚訝。過去20年，日本政府每每見到經濟有﻿復甦跡象，便會加稅或上調利率。然而，現時日本政府已經改變“信仰”，他們不做任何事情。



現時日本有半數上市公司的股價低於賬面值。若果這些公司沒有應對策略把股價提高於賬面價值，便會被撤銷上市資格。因此，企業減少持有現金比重，使到股本回報率（ROE）得以提升。