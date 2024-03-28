美眾院軍委會來台與馬訪陸有關？官員否認

田中光答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）美國聯邦眾議院軍事委員會“情報暨特種作戰”小組主席柏格曼（Jack Bergman）率跨黨派訪問團自27日至29日來台訪問。民進黨“立委”林楚茵今日質詢詢問該訪團與馬英九訪問大陸是否相關？台“外交部次長”田中光表示，該訪問團與馬英九去中國大陸與否，沒有直接關係，馬英九沒去大陸，這個訪問團還是會來。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部”報告“美國2024年大選過程對台灣及印太地區的衝擊及影響”。



因台外長吳釗燮以公務為由請假，林楚茵詢問部長請假是去會見柏格曼嗎？美國軍委會來台灣是代表什麼訊息？田中光答覆說，美國訪賓過去來台灣身份非常多，各式各樣委員會來台灣都表達跨黨派支持，因此，美國聯邦眾議院軍事委員會“情報暨特種作戰”來台不足為奇。



林楚茵追問美國訪問團來瞭解台灣，是否跟馬英九訪陸有關？田中光說，這和馬英九去中國大陸與否沒有直接關係，就算馬英九沒去，這個訪問團還是會來。



林楚茵也詢問根據政治大學選舉研究中心2月發布調查顯示，台灣民眾認同自己是中國人的比率為2.4%，創1992年以來新低，認同自己是台灣人的比率則為61.7%，馬英九要去中國大陸，釋出訊息跟最新民調不太一樣，馬辦說台灣是中國一部分，這與六成一認知相左？



田中光說，“中華民國”從來不是中華人民共和國一部分，這部分很清楚，我們從事外交非常清楚，我們以這個基礎來做，我們以民主、自由、人權等推動外交。