習近平會見荷蘭首相呂特

3月27日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行工作訪問的荷蘭首相呂特。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，3月27日下午，國家主席習近平在人民大會堂會見來華進行工作訪問的荷蘭首相呂特。



習近平指出，近年來，中荷關係穩健快速發展，兩國各領域合作持續深化，荷蘭已經成為名副其實的中歐合作“門戶”。中方願同荷方保持各層級交往，堅持溝通對話，堅持互利共贏，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係不斷發展。中方願擴大荷蘭優質商品進口，歡迎荷蘭企業來華投資，也希望荷方為中國企業提供公正、透明的營商環境。雙方要積極推進農業、水利、能源等傳統合作，同時挖掘人工智能、綠色轉型、銀發經濟等領域合作潛力。希望雙方繼續採取更多便利人員往來措施，鼓勵教育、文化和民間交流。中方願同荷方加強在聯合國、世界貿易組織等多邊機構的溝通協調，共同應對氣候變化、生物多樣性等全球挑戰。



習近平強調，經濟全球化或許遭遇逆風，但歷史大勢不會改變，“脫鈎斷鏈”沒有出路，開放合作是唯一選擇。中方始終認為，你輸我贏、非黑即白的二元對立思維早已過時，真正安全的世界應該是深度交融、相互依存的世界。人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐。中國將始終秉持共贏理念，持續擴大高水平對外開放，同各方共享發展紅利。中國對歐政策保持連續穩定，視歐洲為多極世界中的重要一極和合作夥伴。希望荷方繼續為推動中歐相互瞭解、發展建設性關係發揮積極作用。

