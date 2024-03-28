習近平會見斯里蘭卡總理古納瓦德納

3月27日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的斯里蘭卡總理古納瓦德納。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，3月27日下午，國家主席習近平在人民大會堂會見來華進行正式訪問的斯里蘭卡總理古納瓦德納。



習近平指出，中斯友好源遠流長，兩國人民有著天然的親近感。鞏固好、發展好中斯關係，符合兩國人民的根本利益和共同期待。中方願同斯方一道，繼續弘揚“獨立自強、團結互助”的《米膠協定》精神，鞏固政治互信，加強治國理政經驗交流，拓展務實合作，高質量共建“一帶一路”，不斷深化中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係。



習近平強調，中方堅定支持斯里蘭卡維護國家主權、獨立、民族尊嚴，探索符合本國國情的現代化道路，將繼續為斯里蘭卡經濟社會發展提供力所能及的幫助。雙方要共同努力，推進高質量共建“一帶一路”，特別是科倫坡港口城和漢班托塔綜合開發兩大旗艦項目，深化物流、能源、產業合作，加強數字經濟、綠色經濟、清潔能源、文化旅遊、海洋經濟等領域交流合作。中方願繼續擴大進口斯里蘭卡特色優質產品，鼓勵中國企業赴斯里蘭卡投資興業，希望斯方提供公平、透明的營商環境。中方願同斯方加強鄉村減貧合作，助力斯里蘭卡實現經濟轉型升級和可持續發展。雙方應該進一步弘揚和平共處五項原則，加強在國際和地區事務中的協作，維護好中斯共同利益和國際公平正義，推動構建人類命運共同體。

