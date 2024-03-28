陳智菡批蔣萬安處理寶林案　名嘴曝白營分裂

陳智菡批評台北市府處理寶林茶室食物中毒案動作太慢。（照片：陳智菡臉書） 中評社台北3月28日電／針對台灣素食餐廳“寶林茶室”信義A13店爆發集體食物中毒案，前台北市政府發言人、台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡昨日在臉書質疑，22日起北市陳情系統1999陸續接獲陳情，但北市直到24、26日才去餐廳稽查。其實陳一度是質疑“北市府拖了整整一個星期”，後來才修正內容。媒體人謝寒冰指出，民眾黨有台北市議員可質詢台北市長蔣萬安，為何陳智菡要急著攻擊北市府，他認為這狀況蠻詭譎，是否代表白營內部開始分裂？



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰27日在評論節目《大新聞大爆卦》中表示，這是一個很怪事情，到現在不知道發生什麼事，有人猜千面人、食物變質，真的很難想像粿仔條有什麼毒素。因此他呼籲，大家都不要去做政治操作，因為翻車的可能性超級大，要謹慎小心，等待科學證據說話。



至於陳智菡為何急著攻擊北市府？謝寒冰認為，現在陳智菡對柯文哲來講，就是要想辦法咬住一個東西打、戰到底，凸顯北市府這個不行、那個不行。但他直言此舉“很怪”，民眾黨不是沒有市議員，其實可以直接質詢蔣萬安，卻是由“立法院”辦公室黨團主任來做攻擊，因此質疑是不是內部開始分裂？有人不贊成這樣做？這個狀況蠻詭譎。