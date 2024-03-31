中評好書：仇長根與跌宕起伏兩岸關係三十年

《感悟台灣——我與台灣三十年》：作者：仇長根、ISBN978－988－8229－33－8，中國評論學術出版社2022年11月版 中評社廣州3月31日電（記者 韋民）擺在我辦公桌上的《感悟台灣——我與台灣三十年》是華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根教授用了三十年鑄成的一部心血之作。作為本書的第一責任編輯兼校對，我的感觸尤其深，可以這樣說，這是一部完整呈現兩岸關係三十年跌宕起伏的“歷史書簡”，極具史料價值。



這部50萬字的《感悟台灣——我與台灣三十年》收錄了仇長根教授從1998年至現在的涉台論文32篇，演講文稿18篇，媒體採訪稿20篇以及之前刊登在《中國評論》月刊上的學術文章16篇。他在著作開頭回憶了如何與台灣結緣，以及對台的認知與感悟。



對於自己是如何涉足對台研究長達三十年的緣起？仇長根教授說，他從1990年從事對台工作開始，那年37歲。之後先後在上海、香港兩地從事對台工作，共計23年的時間，有幸為推進國家統一大業盡力，能夠比較系統地學習黨和國家的對台大針方政，也有了與台灣政界、學界、商界朋友接觸交流的機會，覺得這一生特別有意義。



仇長根說，三十多年來，他每天與台灣問題打交道，腦子里裝的、想的都是“台灣”兩字。



中評智庫董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰在這本書的序言中高度肯定了仇長根教授在兩岸關係𤣿究方面所取得的成就。他總結說，“這本書凝聚了仇長根教授此生的精氣神，又成為了兩岸關係和平發展時代的縮影，更是一代智者為了破解兩岸統一難題而全情付出的心路歷程，這是一本沉甸甸的無愧於歷史的著作。”



郭偉峰寫道，仇長根教授這本書的“四大特點”尤其值得肯定：



第一，該書最大的特點，就是作者牢牢站立在和平統一的原則立場上，為兩岸和平發展而思考，為國家完全統一而立論，為民族復興而鼓呼。拳拳赤子之心，盡在文章字句中。即使是兩岸關係處在亂雲飛渡、狂風暴雨之際，作者仍然初心不改，從容論衡，令人起敬。



第二，該書重要的特點，就是作者並非是一個書齋裡面的學者，而是政府官員，是政策的執行者，所以作者能夠結合國家對台政策進行理論思考，成就了自身既是官員，又是專家的復合思維，作者因而得以系統地、戰略地思考涉台政策，成為了此書呈現的不可多見的獨特性，令人獲益。



第三，該書鮮明的特點，就是作者曾經長期在香港從事促進港台關係的工作，是“一國兩制”在香港的見證者、參與者，對“一國兩制”與台灣方案有獨到的思考，能夠跳脫概念，直接挖掘內涵，為統一之後的台灣治理提出有價值的政策思考，理論與實踐相結合，盡在此中，令人豁然。

