陳茂波：大力發展創科　吸引人才來港

陳茂波稱，“一國兩制”的獨特地位會成為香港未來主要、強勁的競爭優勢。（大公報） 中評社香港3月28日電／大公報報導，香港正進入財政整合過程，需控制支出增長至低於經濟增長的水平，並逐步增加特區政府收入。財政司司長陳茂波昨日出席《財富》創新論壇時強調，將會通過非常穩健和謹慎的方式，為特區政府帶來額外收入，以便有足夠的資源，投入到希望發展的領域。同時，現時特區政府大力發展創科，將聚焦人工智能（AI）和大數據、生物科技、醫療科學、先進製造業和新材料、金融科技等範疇，並希望引進更多相關人才。



金融市場保持強勁



被問到有意見看淡香港前景，陳茂波坦言，不認同有關觀點，指去年本港入境旅客達到3400萬人次，今年估計至少達到4600萬人次，隨住國際航班持續恢復，相信數字會上升，又強調香港金融市場依然強勁。他說，香港的資產及財富管理業務總值超過30.5萬億港元（3.9萬億美元），而香港私募股權行業亦實力雄厚，管理超過2200億美元，在亞洲排名第二，僅次於內地。同時，香港的銀行業表現良好，總資產達2萬億美元，主要銀行的平均流動性覆蓋比率超過160%，資本充足率維持在非常健康的20%，遠高於國際監管標準。



陳茂波又稱，香港在“一國兩制”下的優勢會愈來愈明顯，在引入人才方面有一定吸引力，這將會成為香港的優勢。香港有不少國際學校，更有5家大學入世界百強，加上具法治優勢，營商環境十分便利，可成為國際企業進軍內地的橋頭堡。“對很多海外企業而言，香港可以提供便捷途徑進入內地市場，吸引力仍然獨一無二。”他說。



推動初創生態圈跨界合作



談及面對的挑戰，陳茂波認為，地緣政治將會為香港經濟帶來相當長時間的影響，在需要尋找應對方法和新機遇時，而“一國兩制”的獨特地位顯得更為重要，只要好好把握，將會成為香港未來主要、強勁的競爭優勢。陳茂波在另一論壇上表示，香港投資管理公司正管理80億美元資產，將用於投資企業或項目，以推動香港的科技創新和策略產業發展。管理公司今年將會為國際主權基金舉辦圓桌會議，亦會為初創投資組織峰會，推動初創生態圈的跨界別合作。