馬辦強調台不是國家​​　牛煦庭：依憲沒錯

藍委牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月28日電（記者 張嘉文）對於“行政院長”陳建仁呼籲“希望馬英九在大陸領導人習近平面前主張台灣是一個‘主權獨立的國家’”，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨駁斥該言論是“台獨”主張，強調“台灣不是國家，屬於中國（“中華民國”）的一部分”，引來綠營圍剿。中國國民黨“立委”牛煦庭今天表示，按照“憲法”的規定，台灣本來就是“中華民國”的一部分，這並沒有錯。



牛煦庭批評，民進黨政府每天宣稱要“台獨”，不喜歡“中華民國”的說法或體制，那就從“修憲”開始，完成法理“台獨”的“建國”目標，民進黨執政已近8年了，也曾掌握“國會”絕對過半，那為什麼不做呢？這不是搞政治詐騙嗎？



馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問，對於陳健仁的呼籲，蕭旭岑昨天強調，這違反“中華民國憲法”，低估台灣人智商，不需理會，馬英九絕無可能幫民進黨和陳建仁傳達他們的“台獨”主張。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時也力挺馬英九方面的立場，他說，民進黨今天不“修憲”，又要一直講出不同於“憲法”規定的言論，這就是搞政治詐騙，馬英九按照“中華民國憲法”的說法並沒有問題。



牛煦庭強調，遵循“憲法”規則，站穩“中華民國”派的立場是最重要的。去年馬英九訪問大陸的時候就做到了，所以從一開始外界的滿腹疑慮，到後來覺得馬這一趟出訪反而幫國民黨得分不少，關鍵就是站穩了立場。



但牛煦庭也認為，國民黨主張跟大陸維持友善對話的關係，但也不希望繼續成為民進黨政府的剎車皮，民進黨接下來四年也是執政黨，現在馬英九基於個人的想法，或者希望帶台灣青年增廣見聞，有訪陸的安排，藍營內部樂觀其成，但如果要把這件事情變成，又要讓國民黨去當兩岸關係緩和的剎車皮，這大可不必。



牛煦庭說，因為國民黨過去基於兩岸和平，為了台灣人民安全，扮演這樣的角色時，得到的就是無情的“中共同路人紅帽子”，民進黨要修繕兩岸關係，應該從自己的管道去好好思考怎麼跟中國大陸建立有效而且務實的對話管道。