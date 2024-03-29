趙樂際博鰲演講：攜手構建亞洲命運共同體

全國人大常委會委員長趙樂際博鰲發表主旨演講（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月29日電(記者 李子寧)博鰲亞洲論壇2024年年會於28日上午在博鰲BFA國際會議中心舉行開幕式，全國人大常委會委員長趙樂際出席並發表題為《團結協作，共迎挑戰，攜手開創亞洲和世界美好未來》的主旨演講。



哈薩克斯坦總統托卡耶夫、瑙魯總統阿迪昂、斯里蘭卡總理古納瓦德納、多米尼克總理斯凱里特、柬埔寨國王顧問團主席洪森、俄羅斯副總理奧韋爾丘克、世界知識產權組織總幹事鄧鴻森、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼、東南亞國家聯盟秘書長高金洪、論壇理事長潘基文等來自60多個國家和地區的1500多位政界、工商界和智庫學者代表參加了開幕式。



趙樂際表示，當今世界，百年變局加速演進，和平與發展面臨嚴峻挑戰。面對“人類向何處去”這一時代之問，中國的回答是，攜手構建人類命運共同體。習近平主席指出，構建人類命運共同體，就是每個民族、每個國家的前途命運都緊緊聯繫在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，努力把我們生於斯、長於斯的星球建成一個和睦的大家庭。這一理念源於國際社會的普遍共識和期盼，也源於中國的大國責任和擔當，為各國人民攜手同心共護家園、共創美好未來貢獻了中國方案。



趙樂際指出，亞洲人民歷經熱戰冷戰，飽經滄桑憂患，深知和平彌足珍貴，發展來之不易。我們要高舉人類命運共同體旗幟，攜手構建亞洲命運共同體，共建和平安寧、繁榮美麗、友好共生的亞洲家園。共同做亞洲安全的維護者，為世界和平穩定貢獻積極力量；共同做亞洲發展的促進者，為世界經濟復甦提供巨大機遇；共同做亞洲合作的踐行者，為世界團結協作凝聚廣泛共識；共同做亞洲開放的推動者，為建設合作共贏的世界匯聚強大合力；共同做亞洲文明的弘揚者，為世界文明交流互鑒注入不竭動力。

