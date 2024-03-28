記者問馬英九訪陸？侯友宜只說謝謝

新北市長侯友宜參加捷運萬大線第二期土城段動土祈福典禮。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北3月28日電（記者 張穎齊）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問，將赴黃帝陵謁陵祭祖，也將赴北京參訪。中國國民黨新北市長侯友宜28日被問及看法時，只一再對記者說謝謝，笑而不答。



侯友宜今日上午前往新北市土城區金城路三段原台電變電所旁空地，參加捷運萬大線第二期土城段動土祈福典禮，國民黨台北市長蔣萬安原定要出席，但臨時改赴“行政院會”，改由副市長林奕華出席。與會的還有中國佛教會理事長淨耀法師、藍委張智倫、綠委吳琪銘、國民黨新北市議員林金結、游輝宂、洪佳君、邱烽堯、江怡臻、黃永昌、民進黨新北市議員卓冠廷、蘇泓欽、彭一書、黃淑君、台北市政府副秘書長張溫德、捷運工程局長鄭德發、北捷董事長趙紹廉、新北捷運董事長林祐賢等，現場上百人。



侯友宜會前接受媒體聯訪，聚焦動土典禮以及台北市寶林茶室餐廳食物中毒案、粿條製造商來自新北市等議題。中評社記者詢問兩岸關係緊張，如何看馬英九訪陸？此時侯友宜幕僚聽聞政治議題，趕緊將麥克風架拿開，並說“已經回答最後一題了！”並請侯友宜快步進場。不過侯友宜仍有禮貌親自走過來向記者握手，並頻頻說“謝謝你、謝謝啦！”



侯友宜與淨耀法師、林奕華、台北市政府、新北市政府、新北市議員等團隊一一問候，林奕華更笑說自己以前就是擔任新北市教育局長，這次回娘家見老長官侯友宜，代表蔣萬安來，很榮幸。