陳東陽：因應福島汙水　將增設海水監測點

陳東陽受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月28日電（記者 俞敦平）台灣“核能安全委員會”主委陳東陽28日於“立法院”業務報告時，詳細介紹台灣在核能安全管理方面的最新進展。他也在報告中特別提到，台灣面對日本福島排放汙水的監管，並將設立更多的海水監測點，回應民眾對福島核廢水的關注。



“立法院”教育及文化委員會28日邀請“核能安全委員會”主任委員陳東陽列席報告業務概況並備詢。



陳東陽首先針對國民黨團提議修法允許核電廠延役提出看法。他強調，“核能安全委員會”對運轉中和除役中核電廠進行嚴格監管，並為了提升輻射災害應對能力，“核能安全委員會”透過多元方式進行宣導，並計劃舉行核安演習。



此外，陳東陽指出，“核能安全委員會”也在提升輻射醫療品質方面做出努力，執行醫院的輻射防護和品質保證檢查，並進行放射線照相檢驗的不預警稽查。放射性廢棄物的安全管理也是工作重點，去年核電廠已達到創紀錄的低廢棄物產量。



面對大眾關心福島汙水的挑戰，陳東陽指出，“核能安全委員會”完成大量樣品檢測，過去兩年都檢驗的樣品皆超過4000件，以監測環境中的輻射水平。他也提到“核能安全委員會”提升生物氚樣品的檢測能力，由過去每年500件提升為2000件。他表示，為回應公眾對日本排放福島核廢水的關注，“核能安全委員會”將持續改進海洋資訊平台，新增海水監測點，以實時發布相關資訊。