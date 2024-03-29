黃漢權答中評：香港發展新質生產力大有可為

中國宏觀經濟研究院院長、研究員黃漢權（中評社 海涵攝） 中評社北京3月29日電（記者 海涵）中國記協3月28日上午舉行新聞茶座，中國宏觀經濟研究院院長、研究員黃漢權受邀就“新質生產力與中國經濟”同中外記者分享觀點。在問答環節，黃漢權回答中評社記者提問時指出，香港在新質生產力的發展方面大有作為。



究其原因，黃漢權做出以下幾點分析，首先，香港有豐富的科技創新資源。香港的高校資源和科技人才資源十分優越，這些是發展新質生產力的重要前提和基礎。



第二，香港有獨特的制度優勢。香港有著接軌國際高水平的經貿規則，這有利於暢通各種要素，特別是可以使優質高端要素在香港匯聚或通過香港進入到大灣區和中國內地，以此實現新質生產力的配置。



第三，香港有著重要的金融中心地位。此外，香港也是航運中心、貿易中心。這些功能有利於香港吸引優勢資本或長期資本投資新質生產力領域，為新質生產力提供資金支持。



第四，香港在對接國際市場方面也具有優勢。在制度、通道、標準等方面，香港都可以跟國際市場進行很好的對接，以便於新質生產力形成的產品、服務、技術能夠利用好國際國內兩個市場、兩種資源。



黃漢權舉例說，大疆無人機創始人就是從香港過來的，這是發展新質生產力的一個很好案例。他認為，香港所在的粵港澳大灣區是世界上最先進的科技創新集群，其創新能力在世界上是領先的。只要發揮好同深圳、廣州、澳門等大灣區城市的合作優勢，香港在推動新質生產力發展方面必將前景廣闊、大有作為。

