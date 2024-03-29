記協新聞茶座：專家談新質生產力與中國經濟

中國宏觀經濟研究院院長、研究員黃漢權（中評社 海涵攝） 中評社北京3月29日電（記者 海涵）中國宏觀經濟研究院院長、研究員黃漢權3月28日上午在中國記協舉行的新聞茶座上圍繞“新質生產力與中國經濟”與中外記者交流互動。黃漢權分析介紹了為何要發展新質生產力、何為新質生產力、中國發展新質生產力的條件和能力、培育新質生產力的路徑等問題，他指出，中國作為世界經濟增長重要的引擎，培育新質生產力不光是發展自己，也為世界經濟增長和復甦注入更大的動力。與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。



為何要發展新質生產力？黃漢權分析，新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。第一，新質生產力是與實現高質量發展要求相適應的社會生產力。第二，發展新質生產力是適應新一輪科技革命和產業變革的戰略選擇。第三，發展新質生產力是建設科技強國的必由之路。



何為新質生產力？黃漢權說，“新質生產力的特點是創新，關鍵是質優，本質是先進生產力。”這是習近平總書記在主持中央政治局第十一次集體學習時對新質生產力作出的一個精煉的概括。



黃漢權分析，首先，要把握新質生產力的動力來源，它來自於科技創新，因為科技創新能催生新產業、新模式、新動能、是發展新質生產力的核心要素。第二，要把握新質生產力的基本內涵，它是由勞動者、勞動資料、勞動對象三要素組成，並且以其優化組合的躍升為標誌。第三，要把握新質生產力的特點，即高科技、高效能、高質量。第四，要把握新質生產力的核心標誌，即全要素生產力的大幅提升。它的形成邏輯是由技術革命性變革帶來生產要素及其優化組合的躍升，推動產業深度轉型升級，形成新質生產力，提升全要素生產力，實現高質量發展。

