瑙魯總統博鰲致辭 支持尊重一中原則

今年剛與中國復交的瑙魯總統來華參加博鰲亞洲論壇。（來源：直播截圖） 中評社香港3月29日電（記者 郭至君）今年1月，台灣所謂“邦交國”瑙魯與其斷交，同中國復交，3月，總統阿迪昂國事訪問中國並出席了今年的博鰲亞洲論壇。在論壇開幕式的致辭上，阿迪昂表示，瑙魯最近與中國建立了外交關係，瑙魯支持並尊重一個中國原則，是站在歷史正確的一邊，期待能與中國進行更加密切的合作。



阿迪昂表示，“這是瑙魯首次參加博鰲亞洲論壇，我很榮幸能在這裡分享我們作為太平洋發展中小島國的看法。作為偏遠小國，瑙魯嚴重依賴國際貿易和其他國際聯繫。必須架起橋梁，而不是築起高牆。任何國家無論大小，無論發展程度如何，都不能掉隊。”他說，“瑙中復交有利於兩國促進相互尊重、發展和繁榮。在這次歷史性訪問中，雙方同意在‘一帶一路’、貿易、農業、媒體、經濟、金融合作等領域密切合作。我們讚賞中方致力於對外開放，促進經濟全球化創造新的增長和發展前景，這對瑙魯這樣的小國來說至關重要。”



阿迪昂說，我們的雙邊關係反映了我們致力於接觸而非孤立、包容而非排斥，以協同合作推動全人類的進步與繁榮。我們認為和平與發展是人類進步不可分割的支柱，和平創造了一個良好的環境，人類可以成長進步，社區可以發展繁榮，國家可以發展興旺。沒有衝突，社會可以將資源分配給教育、醫療、基礎設施和可持續的經濟增長，促進全人類的進步。衝突和緊張局勢正在世界各地發生，反之，在追求進步和繁榮的過程中，我們認識到衝突阻礙了增長，破壞了社區的穩定，因此我們必須爭取沒有衝突的和平與發展，重申致力於建立理解的橋梁，培養同理心，促進和解，讓我們攜起手來努力建設一個所有人都能享受尊嚴、和諧與繁榮的世界，為子孫後代留下和平的遺產。要通過優先解決衝突，為子孫後代的繁榮、韌性和共同繁榮鋪平道路。

