國民黨團挺馬英九訪陸　傳達和平主張

國民黨黨團召開記者會力挺馬英九赴陸參訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月28日電（記者 楊騰凱）馬英九訂4月1日至11日二度訪問大陸。對此，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會力挺馬英九。國民黨團表示，兩岸現在溝通全斷，大陸軍機軍艦逼近，這都是馬任內不會發生的事，兩岸還是需要有人出來溝通，他們支持馬英九訪問大陸傳達和平主張。



馬英九將率領“大九學堂”青年學子於4月1日至11日訪問大陸，預計前往廣東、陝西與北京參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。這是繼去年3月馬英九率大九學堂學子訪問大陸後，馬第二度訪陸。隨行成員包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、政治大學榮譽教授邱坤玄等。



國民黨團今日召開“緩和緊張的兩岸關係 民進黨的對策在哪裡?”記者會，由國民黨團書記長洪孟楷主持、副書記長徐巧芯、羅智強、藍委羅廷瑋出席。



洪孟楷表示，現在兩岸關係緊張，到賴清德上任還有兩個月，現在民進黨緩和兩岸的對策在哪？馬英九要訪陸，定位是和平之旅，民進黨把兩岸搞到越來越緊張，如果連馬的和平之旅都還要冷嘲熱諷，那就是走回頭路，大可不必。兩岸要和平還是戰爭，大家都很清楚，民進黨要和主流民意背道而馳嗎？最近傳出要課戰爭稅，難道這就是民進黨政府要帶給台灣的嗎？



洪孟楷指出，民進黨執政台灣失去“台海中線”，這就是民進黨執政8年的兩岸註解嗎？我們呼籲，緩和緊張的兩岸關係，大家都有責任，而現在執政的民進黨責任最大，不要站著說話不腰疼，過去民進黨官員愛講抗中保台，你們到底是在抗中保台還是抗中保飯碗？520前講話一個比一個偏激，是不是抗中保飯碗，520後繼續留著官位嗎？民進黨不要在緊張的兩岸關係繼續煽風點火。



洪孟楷表示，國民黨團訴求，第一，現在執政是民進黨政府，民進黨政府應該拿出具體對策，緩和緊張的兩岸局勢，如果看到馬英九願意和平之旅，你們就算不祝福，也不應該抹紅，抹紅無助於台灣人民的福祉。第二，我們正向看待馬英九的和平之旅，如果有馬習會，我們也正向看待。