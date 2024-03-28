介文汲：邱國正最近快速蒼老可能有難言之隱

介文汲（左）認為，從邱國正不斷發出相關警告可得知，台灣必須正視“兩岸兵凶戰危”的問題。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月28日電／近日有軍事迷從衛星影像上發現，大陸解放軍在內蒙古朱日和基地建造了台北市博愛特區全比例炸射靶場，引起外界關注，台“國防部長”邱國正昨天對此回應，要做最壞打算。台前駐紐西蘭代表介文汲表示，邱國正的面貌最近快速蒼老，可能有難言之隱，並認為，邱對情報有充分掌握，他不斷發出相關警告，就說明台灣必須正視“兩岸兵凶戰危”的問題。



針對大陸朱日和基地出現台北市博愛特區模型，邱國正27日受訪表示，這顯示對方的重點會擺在哪，對台灣是警訊，軍方會嚴陣以待，“每天要煩不是辦法，要做最壞打算，縱深往下發展絕對不利，不利怎麼辦？”



介文汲昨天在政論節目《新聞大白話》表示，大陸在朱日和基地建造類似台灣的建築不是新聞了，他介紹，“朱日和”一詞是蒙古語的“心臟”，此基地有1000多平方公里大，是全亞洲最大的師級練兵場所，也是解放軍最重要的演訓基地，裡面有各式各樣的奇怪建築，其中包含“總統府”，代表大陸對武統的準備一直不斷的往前邁進。



根據《中時新聞網》報導，介文汲指出，邱國正應該都知道、有充分掌握情報，所以他現在看起來真的沒睡好。介文汲表示，他注意到邱這3個月來的面貌快速蒼老，看起來很疲憊，是不是有什麼難言之隱，只能說自己睡不好？



介文汲認為，從邱國正不斷發出相關警告可得知，台灣必須正視“兩岸兵凶戰危”的問題。