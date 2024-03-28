民主基金會何時改選？黃玉霖：配合韓國瑜

民主基金會執行長黃玉霖（右）答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）台灣民主基金會即將召開董事會，外界預料由“立法院長”韓國瑜接任董事長，但外傳執行長由誰出任還喬不定，傳出還有“卡韓”的力量。民進黨“正國會”“立委”李坤城今天質詢鋪陳讓民主基金會執行長黃玉霖說明，黃表示，只要韓國瑜喬定可以開會的時間，代理董事長、“外交部長”吳釗燮就能配合開會，“我們都準備好了”。



據瞭解，韓國瑜屬意政大外交系教授盧業中出任台灣民主基金會執行長，但民進黨不接受，因此至今無法召開董事會。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部”報告“美國2024年大選過程對台灣及印太地區的衝擊及影響”。



台灣民主基金會至今未開董事會，執行長黃玉霖卻建議“立法院長”韓國瑜，下屆執行長可由民主協商慣例執行，而非用自己人。國民黨“立委”王鴻薇24日質疑，民進黨目的就是想架空韓國瑜；民進黨“立院”黨團總召柯建銘則說，過去執行長都是“總統”任命和“國家”同一立場的人來當，所以這部分需要協商。



現任執行長黃玉霖被視為“總統府”秘書長林佳龍的人馬，今天也由“正國會”“立委”李坤城質詢詢問相關議題。



李坤城詢問台灣民主基金會董事長的選出過程，黃玉霖說，依照章程董事推舉，但是慣例都是“立法院長”擔任。



那應該就是韓院長了嗎？黃玉霖也說，依照慣例是這樣，2月1日韓國瑜就任後當選院長，就成為當然董事。



李坤城詢問要多久完成改選？黃玉霖說，依照章程4月30日以前完成新任董事長推選。



剩下時間裡面由誰主動召開董事會？黃玉霖說，目前基金會代理董事長是吳釗燮，只要吳釗燮說要開會，就發開會通知，代理董事長開會涉及新董事長改選，會和韓國瑜院長協商，就他知道吳部長2月23日見過韓院長時就已經提到召開董事會。



李坤城追問，所以是要配合韓國瑜嗎？黃玉霖表示，基於配合韓院長，只要韓說可以開會，那吳釗燮就可以開，我們就可以開會。



李坤城說，所以沒有誰卡誰的問題，就是要尊重韓國瑜的時間，吳釗燮不會自行決定嗎？黃玉霖說，只要吳釗燮說要開會，就會開會，我們都準備好了。



李又說，外界說卡韓，但聽起來沒有，只要韓院長時間可以就會開會，決定董事長與執行長人選嗎？黃玉霖也說，對。