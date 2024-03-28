王金平訪陸？洪孟楷：肯定任何穩定兩岸方式

藍委洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月28日電（記者 楊騰凱）外傳中國國民黨籍前“立法院長”王金平可能會在馬英九之後接力訪問中國大陸。對此，國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今日表示，沒有接到王金平要訪問大陸的消息，但是任何可以促進兩岸穩定、和平發展的方式，我們都應該正向看待。



馬英九4月1日起率團訪問大陸，外傳接下來還有層級極高的政壇大咖可能接棒訪陸，王金平就被點名，近期可能規劃赴山西五台山參拜。



國民黨團今日召開“緩和緊張的兩岸關係 民進黨的對策在哪裡?”記者會，由洪孟楷主持，副書記長徐巧芯、羅智強、藍委羅廷瑋出席，並於會後接受媒體提問。



怎麼看待王金平可能接棒訪問大陸？



洪孟楷表示，我們沒有接到這個消息，但是我們還是再次強調，任何可以幫助“中華民國”、捍衛“中華民國主權”，並且促進兩岸穩定和平發展的方式，我們都應該正向看待。



洪孟楷指出，當家的是民進黨政府，面對現在緊張的兩岸關係，真正應該拿出解方、對策的應該是現在執政的民進黨政府，如果你拿不出辦法，沒有任何解方，你也不要去抹紅別人。



洪孟楷表示，無論無何，正向看待兩岸往更和平的的方向前進，這就是台灣目前的主流民意。要戰爭還是和平？大家的選擇都非常清楚。



國民黨過去有一些論述會被民進黨指責與國際脫節，有何回應？



徐巧芯指出，2024大選結束後，美國總統拜登就說“不支持台獨”，兩岸和平、維持穩定，這絕對沒有與國際脫節，兩岸發生戰爭，造成區域的衝突，這樣子的想法才是與世界脫節。