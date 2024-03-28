粵港澳攜手成立澳門綜合型出版企業

這是3月22日在湖南國際會展中心拍攝的第三十一屆長沙圖書交易會現場。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，粵港澳三家機構27日在澳門成立“啟文出版傳媒有限公司”，推動粵港澳文化與教育出版交流合作，打造澳門綜合型的文化與教育出版企業。



啟文出版由紫荊文化集團屬下的香港聯合出版（集團）有限公司、大同出版傳媒有限公司、香港教育圖書有限公司與澳門惠風出版集團有限公司攜手合作成立。



成立儀式上，紫荊文化集團董事長許正中表示，啟文出版傳媒有限公司以教材出版、教育培訓、文旅研學、文化傳播為四大業務板塊，增強澳門青少年的國家認同感和民族自豪感。相信在不遠的將來，啟文出版會成為粵港澳大灣區文化和教育交流的一面旗幟，深入推進粵港澳大灣區文化建設，向世界講好中國故事、澳門故事。



“‘啟發創意，文化傳承’是公司的使命，亦是對澳門教育發展的承諾。”啟文出版傳媒有限公司董事長傅偉中表示，期望培養孩子成為造福國家和澳門發展、促進社會進步、具有全球競爭力的人才。期望編寫澳門特色出版物，在澳門文化事業中生根發芽。



澳門文教出版協會會長林發欽表示，啟文出版是聚合粵港澳三地重要出版公司而組成的綜合型出版企業，將擔負起產業責任和時代使命，助力澳門文化基地建設。



活動上發布多項出版及文化教育項目，出版首本圖書《19－20世紀明信片中的澳門》，以影像記錄澳門城市發展和人文風貌；以中葡雙語形式發布出版《傅雲龍巴西游歷集》，以紀念中國與巴西建交50周年。該書一套三册，包括《游歷巴西圖經》《游歷巴西圖經餘紀》《游歷巴西詩志》。“澳門學生赴內地研學計劃”及“澳門非物質文化遺產傳承與教育計劃”啟動禮同時舉行。



澳門中聯辦副主任嚴植嬋、澳門特區政府相關負責人及澳門出版界、文化界、教育界、旅遊界和社團代表150人出席。