林奕華：雙城論壇還在談事務性　未談層級

台北市副市長林奕華接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北3月28日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇預計7、8月在北市登場，上海方代表最快4月來台踩點，但賴清德將於520上任，恐成最大變數，媒體報導上海方層級恐低於副市長。中國國民黨台北市副市長林奕華28日向中評社表示，根本還沒談到層級，現在都還只是事務性討論，還言之過早。



捷運萬大線第二期土城段動土祈福典禮今日上午在新北市土城區金城路三段原台電變電所旁空地舉行，台北市副市長林奕華出席受訪做上述表示。



負責處理雙城論壇的林奕華會後接受中評社訪問表示，今年輪到台北市舉辦與上海的雙城論壇，其實現在才3月，大家都還沒在談層級問題，衹有就事務性的部分做討論，比如舉辦的形式、題目、要不要有分論壇、簽署的合作備忘錄等，都還沒談到層級方面，不知那則新聞怎跑出來的，大家根本還沒談大陸由誰帶團來台。



對於賴清德成為兩岸交流變數？林奕華僅說，這些都言之過早，賴清德520才就任，現在都還沒到。



至於海峽論壇方面，蔣萬安是否不出席？林奕華說，因海峽論壇屬於民間的論壇，不算是政府的，性質本就不一樣，因此民間論壇方面，沒有派不派人出席的問題。



記者問，對於兩岸關係緊張，馬英九訪陸的看法？林奕華笑說，這去問蔣萬安市長吧！