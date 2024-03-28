王滬寧主持召開全國政協主席會議

3月27日，政協第十四屆全國委員會第十七次主席會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，政協第十四屆全國委員會第十七次主席會議27日在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。



會議傳達學習了習近平總書記近期重要講話和指示精神。王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平總書記全國兩會期間系列重要講話精神和全國兩會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，準確把握中共中央對做好2024年工作的總體要求，精心組織實施全國政協2024年協商計劃，組織好委員履職“服務為民”等活動，做好凝聚共識、提振信心、增進團結的工作。要深入學習貫徹習近平總書記關於推動高質量發展、全面深化改革、發展新質生產力的重要論述，扎實開展調研，深入協商議政，為推動高質量發展、推進中國式現代化獻計出力。要深入學習貫徹習近平總書記關於新時代推動中部地區崛起的重要論述，助力新時代推動中部地區崛起、促進區域協調發展。要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，常態化開展委員讀書、理論研究和學習培訓，推動黨的創新理論武裝在人民政協走深走實，夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎。



會議審議通過了《全國政協十四屆二次會議重點提案選題和督辦方式》和《關於舉行中國人民政治協商會議成立75周年慶祝活動的總體方案》。王滬寧表示，今年是人民政協成立75周年，要認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神和中共中央有關部署，把堅持和加強中國共產黨的領導落實到人民政協工作全過程和各方面，加強專門協商機構建設，以實際行動迎接新中國成立75周年、人民政協成立75周年。



會議審議通過了關於撤銷石磊政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請全國政協十四屆常委會第七次會議追認。



全國政協副主席王勇、周強、邵鴻、高雲龍圍繞學習貫徹習近平總書記近期重要講話和指示精神作了發言。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、何厚鏵、巴特爾、蘇輝、陳武、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、楊震出席會議。