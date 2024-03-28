國家衛健委：引導優質醫療資源下沉基層

圖為國家衛健委發布會現場。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據光明日報報導，3月27日，在國家衛健委“推進衛生健康事業高質量發展，護佑人民群眾生命健康”主題系列發布會上，該委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，“創造性落實以基層為重點的工作方針，引導優質醫療資源下沉基層”是2024年衛生健康工作的一項重點內容。



米鋒表示，當日在四川省涼山彝族自治州西昌市舉辦的全國文化科技衛生“三下鄉”集中示範活動暨“名醫走基層 志願服務行”活動，就是把“中國好醫生、中國好護士”月度人物志願服務總隊送到基層，通過專家義診、醫學咨詢、健康科普，深入醫療機構進行帶教查房、業務講座，把健康服務送到百姓身邊。



典型要宣傳好



更要發揮好作用



近年來，國家衛健委高度重視先進典型選樹宣傳工作，目前推出了上千位“中國好醫生、中國好護士”，以及各地的衛生健康先進典型。



“典型要宣傳好，更要發揮好作用。”米鋒指出，2018年以來，國家衛健委組織先進典型開展“名醫走基層 志願服務行”活動。據介紹，該活動開展以來，成立了兒童青少年預防近視和心理健康教育分隊。同時，四川、河南、新疆、寧夏、廣東等地先後啟動“萬名醫護走基層”“健康中原行·大醫獻愛心”“邊關萬里行”“健康山海情”“健康嶺南行”等志願服務活動。目前，還有多支分隊正在籌備中。



國家衛健委組織的22場“名醫走基層 志願服務行”活動中，北京大學第一醫院腎臟內科副主任、主任醫師周福德參加了13場。在他看來，隨著國家對基層醫療投入的不斷增加，醫院信息化建設、醫療設備投入等有了明顯改善，這有助於基層醫生提高診療水平。“在義診中，通過自己的專業知識和技能，為更多病人送去希望和幫助，更能從中感受到做醫生的價值和意義。”

