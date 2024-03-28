趙樂際會見博鰲亞洲論壇理事會代表

（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／2024年3月27日，全國人大常委會委員長趙樂際在海南博鰲集體會見博鰲亞洲論壇理事會、部分咨詢委員會和戰略合作夥伴企業代表，並與中外企業家代表座談。



在會見論壇理事會代表時，趙樂際表示，今年論壇年會以“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”為主題，回應了國際社會的普遍關切，具有很強的現實意義。當今世界，多種挑戰和危機交織叠加。越是困難的時候，越需要凝聚共識，團結合作。中國將以自身新發展為世界提供更多新機遇。中方將一如既往支持博鰲亞洲論壇發展，希望論壇立足亞洲、面向世界，守正創新、辦出特色，開放包容、共謀發展，為亞洲和世界和平與發展作出更大貢獻。



論壇理事長潘基文等與會代表高度評價習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和系列全球倡議，表示願為論壇發展和各方團結合作貢獻力量。



在與中外企業家代表座談時，趙樂際感謝各位企業家積極參與中國改革開放和經濟建設，表示中國有超大規模市場、產業體系、人才和創新優勢，有顯著的制度優勢，中國經濟長期向好的基本面沒有改變。中國主張普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義，願將自身發展同各國發展緊密聯繫在一起。中國正採取一系列擴大高水平對外開放的新舉措，誠摯歡迎來自各國的合作夥伴。中國全國人大將繼續從法律制度層面促進中外互利合作，維護企業合法權益，推動更高水平對外開放。



企業家們表示支持經濟全球化和自由貿易，看好中國經濟發展前景，願積極拓展市場，實現互利共贏。



（來源：中華人民共和國外交部網站）