鏡電視小組邀蘇貞昌　黃國昌：應勇敢面對

民眾黨團總召黃國昌受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月28日電（記者 張嘉文）“立法院”交通委員會27日通過“鏡電視調閱專案小組運作要點”，將邀請民進黨前“行政院長”蘇貞昌說明任內做此決策的要旨。對此，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌今天受訪時說，如果蘇貞昌用耍賴方式不來說明，相信會讓大家非常失望，如果一切坦坦蕩蕩，沒什麼好遮掩，蘇就更應該勇敢面對。



藍白聯手通過成立鏡電視調閱小組後，“立法院”交通委員會27日通過“鏡電視調閱專案小組運作要點”，在藍白再次合作下，推舉民眾黨“立委”林國成擔任小組召集人。由於調閱小組開會時，可邀請被調閱文件的機關首長率人員列席說明，非有正當理由不得拒絕，將邀蘇貞昌說明任內此決策。



黃國昌今天在“立法院”受訪時說，蘇貞昌作為台灣非常重要的政治人物，調閱小組希望能約詢他的話，蘇的決定，事實上都會影響到他到底如何看待“立法院”這個機構的態度。



黃國昌說，如果蘇貞昌所擺出來的態度，就是反正他不來，依照現行殘破不堪的“國會”法制，在沒有“國會”聽證調查權情況下，也拿他沒有皮條。如果蘇貞昌是這種耍賴的方式，相信會讓大家非常失望，也考驗蘇自己的政治智慧。



黃國昌強調，如果蘇貞昌覺得一切坦坦蕩蕩，沒有什麼好遮掩，就更應該勇敢面對。