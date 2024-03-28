“賞花＋”融出文旅好風景

3月23日，遊客在南京莫愁湖公園內賞花游玩（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據中國文化報報導，眼下，從南到北，踏青賞花無疑是春日裡一道繽紛多彩的風景線。在廣東中山、東莞、佛山，市民和遊客在七彩花田盡情徜徉、拍照“打卡”；在四川成都等地，春光明媚、百花競放，人們盡享春游“天府之國”的詩情畫意；在山東濟南市章丘區三澗溪村，山花爛漫、游人如織，充滿歡聲笑語；在天津市紅橋區桃花堤，爭相綻放的桃花樹下，市民欣賞美景、其樂融融……又是一年春來到，人們紛紛走出家門，走在和煦的春風裡賞花看景，不負大好春光。



伴隨春日賞花節的舉辦，“賞花＋”成為熱詞。各地文化和旅遊部門因地制宜、精心籌辦春日賞花節，將賞花與生態、溫泉、露營、美食、演藝、文創、非遺、朗誦、游園、祈福、旅拍、購物等活動相加，為春日賞花融入更多色彩和趣味，使市民和遊客可以盡情體驗人與自然和諧共生、充滿文化藝術氣息、洋溢歡樂和活力的春季文旅活動。



春日賞花以花為媒，“牽手”吃、住、行、游、購、娛，“賞花＋”融出一些文旅消費新業態、新場景，也成為文旅消費新增長點，有效帶動“賞花經濟”。為此，各地文化和旅遊部門拓展思路、積極行動，發布最佳賞花線路、推介“賞花＋”旅遊產品、提供優質文旅服務，提振春季文旅消費。如四川成都日前發布“到成都街頭走一走——2024成都春游地圖”，包含五大主題地圖15項春季漫游選擇，為遊客打卡“春意成都”“指路”；廣東東莞推出4條春季賞花線路，精選24個賞花點和生態旅遊點，提供景區、住宿、美食和購物推薦，帶領遊客感受東莞春日活力；山東各地用心策劃推出經典賞花線路，為遊客提供貼心賞花出行服務；天津市紅橋區舉辦運河桃花文化商貿旅遊節，為人們提供賞美景、品文化、享美食等豐富的春游賞花體驗。



我國幅員遼闊，各地四季景觀多樣。2024甲辰龍年，春早人勤，由春日賞花“打頭”，“賞花經濟”前景燦爛、大有可為。