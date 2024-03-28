世界戲劇日慶典二度來華

3月26日，在河北省石家莊市欒城區三蘇小學，石家莊市欒城區絲弦劇團的演員指導學生學習唱腔和表演技巧。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，由國際戲劇協會和中國戲劇家協會聯合主辦的2024年世界戲劇日慶典27日在河北廊坊“夢廊坊國際戲劇公園”開幕，這是該慶典時隔8年再度來到中國。為期三天的慶典包括中外戲劇人對話、戲劇演出、工作坊等系列活動。諾貝爾文學獎得主約恩·福瑟以“藝術即和平”為題為今年世界戲劇日獻辭。



每年的3月27日是世界戲劇日。世界戲劇日由國際戲劇協會發起設立，自1962年起每年在全球範圍內舉辦慶祝活動，2016年曾在廣州舉辦。每年世界戲劇日，國際劇協都會邀請一位傑出戲劇家撰寫獻辭，今年的獻辭人是2023年諾貝爾文學獎獲得者、挪威劇作家和小說家約恩·福瑟。



“藝術並不是通過消減差異而使不同的事物同質化，恰恰相反，藝術是讓我們去欣賞和瞭解那些與我們不同的、陌生的或外來的事物。”福瑟在獻辭中說，“可以說，它具有一種魔力，令我們痴迷，推動我們超越自我的局限性。”



今年的慶典活動中，眾多中國戲劇家與來自薩摩亞、烏幹達、喀麥隆、菲律賓、格魯吉亞、尼日利亞、塞浦路斯、摩洛哥、匈牙利、印度、加納等國的同行圍繞“戲劇是溝通人心的橋梁”等主題進行對話；來自中國、智利、法國、波蘭、古巴的藝術家帶來戲曲、話劇、默劇、單人劇、舞劇等多種形式的演出，法國、古巴、波蘭的藝術家還為中國戲劇從業者和愛好者帶來了三場工作坊活動。