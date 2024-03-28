我國科技考古團隊復原古代帝王容貌

左下圖為北周武帝宇文邕容貌復原圖，右下圖為閻立本繪《歷代帝王圖》中的北周武帝宇文邕。（來源：復旦大學科技考古研究院供圖） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，頭戴帝冕、清瘦英武、不怒自威——復旦大學科技考古研究院攜手陝西省考古研究院28日正式公布北周武帝宇文邕的頭像“復原圖”及相關考古成果。這是我國首次以科技考古方式復原古代帝王容貌，賦予歷史以鮮活氣息。



史書記載，宇文邕（公元543－578年）出身鮮卑族裔，統一中國北方後，他雄心勃勃準備“平突厥、定江南”，可惜壯志未酬，英年早逝，與武德皇后阿史那氏合葬位於今陝西省咸陽市的孝陵。



復原中國古代帝王容貌，最大的困難在於獲得古代帝王完整的顱骨和高質量的基因組數據。幸運的是，1994年至1995年，陝西省考古研究院和咸陽市文物考古研究所對孝陵成功進行搶救性發掘，發現了宇文邕顱骨、肢骨以及天元皇太后璽，明確了這位鮮卑族帝王的身份。



復旦大學科技考古研究院文少卿團隊用專門適用於古DNA的捕獲探針，從北周武帝肢骨樣本上獲取了約100萬個可用的基因位點，還原北周武帝頭髮、皮膚、瞳孔等關鍵特徵。經過6年的反復嘗試，終於“描繪”出宇文邕頭像。



北周武帝宇文邕長什麼樣？還原後的頭像顯示：他擁有黑色頭髮、黃色皮膚和棕色眼睛，符合典型的東北亞、東亞人長相，與人們想象中鮮卑族相貌須發茂盛、發色偏黃和高鼻深目大不相同。



宇文邕的形象也被唐代畫家閻立本繪於《歷代帝王圖》上。閻立本筆下的北周武帝面容豐滿、身型富態，而復原的宇文邕相貌卻清瘦精幹。

