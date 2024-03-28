《中國網絡視聽發展研究報告（2024）》發布現場。（來源：主辦方供圖） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，作為第十一屆中國網絡視聽大會的重要活動，《中國網絡視聽發展研究報告（2024）》3月27日在成都發布。報告顯示，截至2023年12月，我國網絡視聽用戶規模達10.74億人，網民使用率98.3%，網絡視聽“第一大互聯網應用”地位愈加穩固。



中國網絡視聽協會副秘書長周結發布了12大主要發現，通過多個關鍵數據，描述了過去一年網絡視聽行業發展成果。



報告顯示，2023年，包括長視頻、短視頻、直播、音頻等領域在內的網絡視聽行業市場規模首次突破萬億，達11524.81億元，以網絡視聽業務為主營業務的存續企業共有66萬餘家。截至2023年12月，全網短視頻賬號總數達15.5億個，職業主播數量已達1508萬人。龐大的從業者體量、可觀的市場規模，推動網絡視聽成為數字經濟新質生產力的重要力量。



近幾年，微短劇持續火熱。在國家廣播電視總局“規範＋引導”雙護航下，微短劇正成為精品創作和主流價值觀傳播陣地，得到越來越多用戶認可。報告顯示，經常觀看微短劇用戶占比達39.9%。



報告中多個數據顯示，網絡視聽在推進鄉村振興戰略走好“最後一公里”中扮演了重要角色。周結介紹，近兩年，網絡視聽用戶增量主要來自農村。2022年和2023年，我國農村網絡視聽用戶規模分別達到2.99億人、3.20億人，同比增長分別為12.6%、6.8%，增速遠高於同期城鎮用戶。