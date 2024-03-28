天津強化以案看風　風腐一體糾治

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京3月28日電／據中央紀委國家監委網站消息，“西青區城市管理委員會原黨委書記、主任沙潤明借中秋、春節等節日之機，收受轄區內多名村級組織負責人、企業負責人和下屬送予的禮金、購物卡和高檔煙酒、蟲草、海參、大閘蟹提貨卡等禮品……”這是天津市紀委監委查處通報的一起違反中央八項規定精神、具有風腐一體特徵的典型案例。



據悉，查辦沙潤明案過程中，西青區紀委監委圍繞違規收受禮品禮金等“四風”問題開展核查，談話詢問數十人，並調取相關書證材料，形成違反中央八項規定精神獨立案卷和典型問題剖析報告。在此基礎上，由黨風政風監督室會同監督檢查室共同對被審查調查人開展政治生態和作風建設談話，重點瞭解案發單位的政治生態總體情況，以及黨員領導幹部工作作風情況，梳理分析後形成談話記錄和綜合談話報告，為做深查辦案件“後半篇文章”打牢基礎。



在審查調查工作中注重深挖徹查風腐一體問題，將被審查調查人員是否存在違反中央八項規定精神問題作為必談必問內容。天津市紀委監委有關負責同志介紹，該市紀委監委堅持黨性黨風黨紀一起抓，通過“以案看風”，深挖細查與腐敗交織的“四風”問題，同時制定關於強化“以案看風”糾治風腐一體問題的工作意見，建立起風腐一體問題同查、同審、同析、同治、“回頭看”等機制。此外，明確要求市、區紀檢監察機關黨風政風監督、監督檢查、審查調查、案件審理等部門加強協同配合、信息共享，形成工作合力。



風腐一體問題同查、同審的關鍵在於把問題查清摸透，而同析、同治的重點則在於把成果用准用足。該市紀委監委黨風政風監督室定期匯總全市典型案例，逐案研判，組織編寫典型案例分析報告，深入剖析由風及腐、蛻化變質的原因，防止由風及腐、風腐交織借勢成患。“加強對風腐一體、由風及腐問題的梳理，從典型案件看系統、看領域、看地區，多角度分析、多維度梳理，有利於科學準確把握政治生態，更加精準靶向糾治‘四風’問題。”該市紀委監委黨風政風監督室有關負責同志說。



針對沙潤明風腐一體問題持續時間較長、地點手段隱蔽、違紀情形繁多等典型特徵，西青區紀委監委向轄區內各級黨組織制發典型問題剖析材料，分析案件背後社交圈腐化、生活奢靡、政商不清等由風及腐變化歷程和背後深層次原因，並以此為契機組織攝制警示教育片，推動各單位各部門層層開展警示教育，引導黨員幹部築牢拒腐防變堤壩，形成有力震懾。

