聚焦全面加強黨的紀律建設　深化政治監督

中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組在貴州省黔西南布依族苗族自治州基層社區開展調研。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京3月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，紀律是管黨治黨的“戒尺”，必須把嚴的標準樹立起來、把嚴的紀律執行起來，推動廣大黨員幹部切實養成紀律自覺。二十屆中央紀委三次全會強調，突出嚴的基調深化黨的紀律建設。為深入學習貫徹黨的二十大關於全面加強黨的紀律建設的部署和中央紀委相關工作要求，中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組堅持問題導向和目標導向，對部分綜合監督單位全面加強黨的紀律建設情況進行監督調研，以反饋問題清單形式與有關單位黨組進行會商，提出整改建議，推動有關單位全面從嚴治黨走深走實。



聚焦全面加強黨的紀律建設深化政治監督，將縱深推進統戰領域全面從嚴治黨作為工作切入點



聚焦治本之策，推動有關單位把紀律建設擺在更加突出位置。紀律嚴明是我們黨的光榮傳統和獨特優勢。黨的十八大以來，習近平總書記高度重視黨的紀律建設，圍繞嚴明黨的紀律和規矩作出一系列重要論述。習近平總書記在黨的二十大報告中對全面從嚴治黨作出戰略部署，強調全面加強黨的紀律建設；在二十屆中央紀委二次全會重要講話中再次強調，黨要管黨、從嚴治黨，紀律建設是治本之策，要把紀律建設擺在更加突出位置；在二十屆中央紀委三次全會重要講話中明確提出，以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為契機，在全黨開展一次集中性紀律教育。紀律建設在完善黨和國家監督體系、健全全面從嚴治黨體系、推進正風肅紀反腐工作體系中處於基礎性地位，抓住了這個“綱”，就能起到提綱挈領、綱舉目張的效果。聚焦全面加強黨的紀律建設開展政治監督，真發現問題、發現真問題、真解決問題，有利於推動綜合監督單位嚴明紀律規矩，推動全面從嚴治黨走深走實。



緊扣職責使命，推動有關單位落實好黨之大計、“國之大者”。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視統一戰線各領域工作，習近平總書記作出一系列重要指示批示，黨中央作出一系列重大決策部署，有力推動統戰領域理論、制度和實踐創新。對有關單位來說，習近平總書記的重要指示批示和黨中央重大決策部署，既是解決突出矛盾問題、開創工作新局面的重大歷史機遇，更是掌握歷史主動、履行職責使命的重大政治考驗。從履行監督專責角度推動有關單位全面加強黨的紀律建設，督促其更加堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，能為其更好履行職責使命提供堅強有力的政治保證。

