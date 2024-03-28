莫斯科恐襲再敲警鐘：加強反恐合作迫在眉睫

俄羅斯總統普京23日就莫斯科近郊音樂廳恐怖襲擊事件發表電視講話。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／當地時間3月22日晚，俄羅斯首都莫斯科近郊“克羅庫斯城”音樂廳發生恐怖襲擊事件。據俄羅斯偵查委員會當地時間25日公布的最新數據，恐怖襲擊事件已造成139人遇難、182人受傷。此次恐怖襲擊是2004年別斯蘭人質事件以來，俄羅斯遭遇的死傷人數最慘重恐怖襲擊事件。



恐怖襲擊事件發生後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，世界上沒有一個城市和國家能夠完全免受恐怖主義威脅。這次恐怖襲擊事件再次向世界表明，恐怖主義是全人類的公敵，國際社會應團結一致，共同努力，堅決打擊恐怖主義。



綜合各方消息來看，莫斯科音樂廳遭恐襲事件顯然經過精心策劃與長期準備。目標選擇方面，事發音樂廳地處俄羅斯首都莫斯科市郊，既能通過襲擊首都造成更大的影響和恐慌，又能避開市中心更加嚴格的安保措施，還有利於逃離現場。時間節點方面，俄羅斯對烏克蘭的“特別軍事行動”陷於焦灼的拉鋸狀態，國內安保力量相對薄弱；俄羅斯總統選舉剛剛結束，國內安保措施有所放鬆。武器工具方面，恐怖分子不僅全副武裝，攜帶大量槍支彈藥、刀具和事先做好的燃燒瓶，還穿戴頭套、帽子、迷彩服，並配備車輛。具體行動上，恐怖分子顯然對音樂廳的結構和日常運作非常瞭解，乘車直接到達入口後立即襲擊安保人員，進入音樂廳後槍擊、刀割、縱火，然後關閉音樂廳出入大門，搜查容易藏人的廁所等隱蔽處，盡可能地製造最大殺傷和破壞，最後一起乘車逃離現場，並迅速到達與烏克蘭接壤的布良斯克州。



此外，包括為恐怖分子提供交通工具，準備武器彈藥，設計逃離路線，提供藏身之處等事前的組織策劃，都說明恐怖勢力已在俄羅斯“搭窩建點”，具備發動大規模恐襲能力。



與以往發生在俄羅斯的恐怖襲擊事件相比，本次背景複雜，手段殘忍，傷亡巨大。“克羅庫斯城”音樂廳的恐怖一幕充分說明，恐怖主義仍是威脅國際和平與安全的突出挑戰。2018年以來，“伊斯蘭國”“基地”組織及其附屬恐怖組織的威脅有增無減，一些活躍在中東地區的恐怖組織持續向非洲、亞洲蔓延擴散，同本土恐怖組織相互勾結，帶來嚴重威脅。25日，法國總統馬克龍表示，極端組織“伊斯蘭國”試圖在法國製造恐怖襲擊。法國已將反恐安全警戒級別提升至最高級。

