瀾湄合作8年：打造全球化“金色樣板”

3月25日，雲南省2024年“瀾湄周”啟動儀式暨瀾湄合作系列活動開幕式在昆明舉行。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／2016年3月23日，瀾湄合作首次領導人會議在海南三亞成功舉行。會議發表了《三亞宣言》和《瀾湄國家產能合作聯合聲明》，通過了45個早期收穫項目聯合清單，確立了“3＋5合作框架”，標誌著瀾湄合作機制正式啟動。瀾湄合作機制具有地區和全球層面的重要意義，建立八年來取得豐碩成果，擁有廣闊前景。



瀾湄合作成為次區域合作“金色樣板”



瀾湄合作機制的建立，體現了瀾湄六國共同建設面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體的願景。作為首個由流域國家共商、共建、共享的新型次區域合作機制，瀾湄流域各國堅持共商、共建、共享理念，樹立了“發展為先、平等協商、務實高效、開放包容”的瀾湄精神，形成了“領導人引領、全方位覆蓋、各部門參與”的瀾湄格局，創造了“天天有進展、月月有成果、年年上台階”的瀾湄速度，培育了“平等相待、真誠互助、親如一家”的瀾湄文化，成為國與國關係的典範、區域合作的樣板、南南合作的標杆。瀾湄合作啟動八年來持續高水平發展，取得豐碩成果，成為次區域合作“金色樣板”。



政治互信顯著增強。八年來，在習近平主席同五國領導人戰略引領下，中柬、中老、中緬、中泰、中越先後宣布構建命運共同體，瀾湄地區實現了雙多邊命運共同體建設全覆蓋。中國與中南半島瀾湄流域國家一道，奉行“發展為先、平等相待、務實高效、開放包容”的理念，持之以恒，齊心協力，推動這一新型次區域機制高水平發展，為維護地區繁榮穩定發揮了重要作用。六國同意共同打造高質量共建“一帶一路”示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區，建設更為緊密的瀾湄國家命運共同體。湄公河五國都加入了“全球發展倡議之友小組”，積極響應全球安全倡議，積極參與和探討兩大倡議框架下合作。



互聯互通大幅提升。在瀾湄合作機制之下，中國和流域各國之間高質量共建“一帶一路”合作繼續走深走實，區域內互聯互通取得重要進展，為經貿往來裝上“加速器”。鐵路、公路、機場、港口、管網等不斷完善，成為瀾湄流域經濟發展帶的“骨骼”。中老鐵路建成通車以來客貨兩旺，採用中國標準設計建造的中泰鐵路建設正穩步推進，將與中老鐵路銜接，中老泰聯通發展構想正式啟動。柬埔寨金港高速公路、中越跨境集裝箱班列等項目助力區域互聯互通水平進一步提升。瀾湄合作機制建立以來，中國連續多年保持越南、柬埔寨、緬甸、泰國最大貿易夥伴，老撾第二大貿易夥伴地位，越南成為中國第四大貿易夥伴、東盟內部最大貿易夥伴。

