江怡臻：不只馬英九　國民黨也肩負和平責任

國民黨新北市議員江怡臻。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北3月28日電（記者 張穎齊）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問。中國國民黨新北市議員江怡臻接受中評社訪問表示，不只馬英九肩負起兩岸和平的責任，國民黨都是，包括前“立法院長”王金平、前國民黨主席洪秀柱等人，她認為賴清德要審慎看待兩岸關係，應試圖放軟敵意。



江怡臻，美國康乃爾大學公共事務學院行政碩士、香港科技大學經濟學碩士，連任2屆新北市第七選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員，歷任“總統府”議題小組組員、國民黨青年團處長、國民黨組發會主委機要秘書、新北市長秘書兼任新北市政府副發言人、國民黨發言人、侯友宜2024競選辦公室發言人、國民黨不分區“立委”候選人等。



江怡臻表示，馬英九很恪守本分，不管是從擔任“總統”到卸任，都持續在做兩岸交流。如今民進黨政府執政下，兩岸官方的正式交流完全被中斷，面臨非常嚴峻的考驗。馬英九希望用民間交流接觸，來降低兩岸敵意。她很支持馬英九以非官方卸任“總統”的身分，進行兩岸青年學子之間的交流，正面看待為兩岸和平對話。



江怡臻提到，不只是馬英九肩負起兩岸和平交流的責任，國民黨副主席夏立言、還有一些民間單位，大家都長期在做兩岸交流。但民進黨面對大陸，卻不管什麼事都要進行認知作戰，呼籲賴清德即將上任了，妥善處理好兩岸關係是不可迴避的事。



江怡臻說，民進黨不要什麼事都想要抹黑大陸，一講到大陸就跳腳。馬英九此次大陸行，連最簡單的學子交流部分，民進黨都擔心台灣會被吃掉。她認為賴清德對此真的要審慎處理。

