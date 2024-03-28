浙江自然博物院館藏南投展出　意義深遠

科博館文教基金會董事長李家維（左起）、蘭國英、焦傳金。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月28日電（記者 方敬為）台灣自然科學博物館（科博館）與浙江自然博物院合辦“博物繪—浙江自然博物院典藏展”今天在南投科博館鳳凰穀鳥園生態園區開幕。科博館館長焦傳金與浙江自然博物院副院長蘭國英一同揭幕，展出63件浙江自然博物院館藏的科學繪圖，這也是疫後第一場兩岸博物交流，兩館代表都表示難能可貴，並透露過程很不容易，但兩館有深厚情誼，交流會持續下去。



“博物繪—浙江自然博物院典藏展”是科博館與浙江自然博物院第8度合作，由科博館文教基金會董事長李家維去年6月率團赴浙江自然博物院促成，鎖定浙江自然博物院珍貴的科學繪圖來台開展，28日在科博館鳳凰穀鳥園舉辦展覽開幕式，包括焦傳金、李家維、蘭國英、科博館展覽策展人楊翎主任、策展顧問周文豪、南投縣文化局長林榮森等人共同揭幕。



科博館安排二胡演奏，現場布置茶席，由鳳凰國小學生擔任小小茶席師，招待來自浙江自然博物院的團隊，開幕典禮走濃濃中式風格。



焦傳金表示，本次展覽由科博館、科博館文教基金會以及浙江自然博物院三方合作促成，展示浙江館藏的科學繪圖，以鳥類和植物為主，並選在南投鳳凰穀鳥園展示，相當符合鳥園的主體調性。本次共有63幅浙江自然博物院的科學繪圖，其中10幅是真跡，包含了許多非常重要的鳥類和植物。



焦傳金說，在鳥類中，值得一提的是被稱作神話之鳥的“黑嘴端鳳頭燕鷗”是兩岸共同保育的重點動物，該鳥類的棲地在兩岸都有，透過繪畫姿態，希望能夠推動這些鳥類的保育，希望透過這次活動與兩岸合作科學繪圖展示，共同傳遞自然保育觀念。

