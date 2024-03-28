涉監守自盜　大英博物館前員工被告上法庭

中評社北京3月28日電／據新華社報導，去年轟動一時的英國大英博物館藏品失竊案26日迎來新進展：館方將前員工彼得·希格斯告上法庭，指控他從館內偷竊並在網上倒賣數百件藏品。



大英博物館多名法律顧問說，希格斯“濫用職權”，在十多年的時間里從博物館庫房中偷走珠寶、黃金首飾等大量藏品。 按照倫敦高等法院法官希瑟·威廉姆斯的說法，館方的指控有“令人信服的證據”。她下令希格斯在四周內列出或歸還持有的一切藏品，並披露他在拍賣及購物網站億貝（eBay）和線上支付平台貝寶（PayPal）上的交易記錄。



在提交給法院的法律文書中，大英博物館法律顧問丹尼爾·伯吉斯寫道，“那些從博物館被偷走的藏品具有文化和歷史意義”，被告企圖通過使用假名、偽造文件、篡改記錄和以遠低於實際價值的價格倒賣文物以“掩蓋罪行”。



館方表示，至今已找回356件藏品，希望能找回更多。



希格斯在大英博物館希臘和羅馬館供職超過20年，2023年7月遭解雇。面對上述指控，他打算提出異議。按照多名律師的說法，由於“身體不適”，希格斯當天沒有出現在聽證會上。



警方獨立調查仍在進行中。



去年8月，大英博物館被曝藏品遺失而受到廣泛關注。大英博物館去年8月中旬承認，館方發現部分藏品“失蹤、失竊或損壞”後，解雇了一名員工並報警，遺失藏品包括公元前15世紀至公元19世紀的珠寶和寶石等。

