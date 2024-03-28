香港中國商會接待江西贛州訪問團

香港中國商會3月27日接待江西省贛州市訪問團。 贛州市政府副秘書長鐘金華(左)、香港中國商會副會長謝喜武(右)。 座談會現場。 座談會現場。 中評社香港3月28日電／香港中國商會3月27日接待江西省贛州市訪問團。訪問團成員包括贛州市政府副秘書長鐘金華、贛州市衛生健康委主任賴衛國、贛州市章貢區區委書記連天浪、贛州市衛生健康委四級高級主管楊碩及正科級幹部朱金雲。香港中國商會出席人員有副會長謝喜武、常務理事陳琳、理事付興遠、秘書長林楓林、行政人事專員關靜文。



受陳丹丹創會會長之委託，謝喜武副會長主持座談會。他代表陳經緯主席及香港中國商會同人，對江西省贛州市來賓表示熱烈的歡迎。謝喜武副會長又向來賓介紹香港中國商會的歷史及品牌活動。他說，香港中國商會是由香港企業、中國內地企業、海外華資企業、海內外華人企業家和專業人士聯合成立的非牟利商會組織。在香港，該會配合國家戰略，走出去，引進來，積極推動會員參與一帶一路及粵港澳大灣區建設。該會捐款設立“一帶一路獎學金”，為沿線國家及地區民心相通培養“友好大使”。商會的“紫荊穀”項目，為四千多名港澳台僑青年創新創業提供免費輔導及項目孵化。商會創辦“香港大講堂”論壇，就社會大眾關心的問題展開討論，提供決策諮詢。9年前，該會成立“陽光天使義工團”，關懷基層社群，服務長者，促進社會和諧。



鐘副秘書長介紹贛州的地理優勢及投資環境：贛州是全國稀有金屬產業基地，先進製造業基地，特色農產品深加工基地，紅色文化傳承創新區，重要的綜合交通樞紐。贛州佔江西全省總面積的四分之一，佔全省人口的五分之一，是江西最大的行政區，省域副中心城市。他歡迎香港中國商會成員及香港市民前往贛州投資興業，觀光旅遊。



陳琳及付興遠表示，透過鐘副秘書長的詳盡介紹，從贛州的宣傳片中，對贛州有了新的瞭解，覺得贛州歷史悠久，資源豐富，商機無限，將把這些商業訊息介紹予商會會員，讓更多的香港市民瞭解贛州、投資贛州。也將盡快安排時間前往贛州參訪。座談雙方均認為，今次的交流，時間不長，但意義深遠。增進友誼的同時，交換資訊、拓展視野，發現彼此都能雙贏的合作契機，今後將持續推動兩地在各領域的雙向交流合作。