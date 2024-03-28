日本解禁戰鬥機出口，這一步要邁向哪兒？

2月18日，新加坡空軍F－15SG戰鬥機與AH－64D直升機在新加坡航展媒體預展上表演。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／日本政府26日召開內閣會議，決定解禁日本與英國、意大利共同研發的下一代戰鬥機向第三國出口。日本政府聲稱這次解禁有諸多條件，如僅限下一代戰鬥機，出口對象限15國等。



然而他們口中的“一小步”，在更多明眼人看來卻是推開直接向第三國出口武器的大門、邁出日本防衛政策重大轉變的“一大步”。日本防衛政策轉變的背後有哪些推手？這為何值得地區國家乃至整個國際社會高度警惕？



如何放寬限制？



除宣布解禁決定，日本政府26日上午還舉行國家安全保障會議，修改了“防衛裝備轉移三原則”及其實施方針。日本山口大學名譽教授纐纈厚一針見血地指出，這是日本首次將殺傷性成品武器出口到第三國，這一做法只會讓日本自動捲入戰爭和衝突，是公然踐踏和平憲法的暴行。如此重大的決定，不經國會討論，僅憑內閣審議就強行拍板，為以後政府再次強行修改相關文件、擴大殺傷性武器出口留出了空間，埋下巨大隱患。



日本社民黨黨首福島瑞穗批評，當下的和平憲法正在一點點崩塌。“這是在靠賣武器賺錢，而且完全不會就此收手”。即使他們現在聲稱不會出口到戰爭國家，但只要把戰鬥機賣給美國，美國就會向以色列提供武器，結果還是一樣的。



二戰結束以來，日本右翼從未放棄“政治大國夢”和“軍事大國夢”，但日本和平憲法第九條中有關“放棄戰爭、放棄行使武力、不保有陸海空及其他戰力”的條款，成為日本右翼“圓夢”的障礙。近年來，日方大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，不斷突破和平憲法的“緊箍咒”。



2006年，小泉純一郎政府首次放寬“武器出口三原則”，以打擊恐怖活動為名，向印度尼西亞提供武裝巡邏艇。

