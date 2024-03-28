葉元之提前廠長建議　盼讓半導體業接收核四

陳東陽接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月28日電（記者 俞敦平)中國國民黨“立委”葉元之今日質詢時引用前核四廠長王伯輝的觀點，建議半導體業者可接手閒置的核四廠，希望台核安會主委陳東陽能思考這個方案並給出專業的建議。



“立法院”教育及文化委員會今天邀請核能安全委員會主任委員陳東陽列席報告業務概況，並備質詢。



葉元之首先提出，半導體產業對於發展小型核電廠（SMR）的興趣，但是也提到這些小型設施在美國發展時面臨的挑戰。他引用前核四廠長王伯輝的觀點，提出半導體業者可能接手目前閒置的核四廠，這是一個因公投未過而未能啟用的設施。



核安會主委陳東陽回應說，雖然他不認識王伯輝，但他已經閱讀許多關於他的文章。當葉元之進一步提到奧利弗史東導演的新核能時代電影，暗示這部電影中描繪的理想核電廠原型實際上是台灣的核四廠時，陳東陽表示他沒有看過這部電影，但他瞭解整個故事。



葉元之繼續追問，強調核四廠的設計特色，如高海拔的深水池和燃料池上方的大開口，這些設計可以防止像福島那樣的核災發生。他鼓勵陳東陽對台灣自己建造的核電廠有信心，並建議半導體業者考慮接管核四廠，這可能是一個不用提高電價就解決缺電的方案。