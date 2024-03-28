陳東陽回應官腔　葛如鈞諷薛丁格主委

陳東陽（右）答詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月28日電（記者 俞敦平)中國國民黨“立委”葛如鈞不滿質詢時台核安會主委陳東陽回應都是官腔和打太極，他大酸陳東陽是薛丁格的主委，回應都是模稜兩可。他接著要求陳東陽跟著他一起高呼核能安全的口號，替核能安全背書，但陳的態度非常猶豫，直到葛如鈞將呼喊的口號改成與核安會組織章程內容一致時，陳東陽才勉強的跟著葛如鈞低聲的唸了一遍核能可以被確保是安全的能源。



薛丁格是物理學家，以量子力學思想實驗“薛丁格的貓”而聞名。



“立法院”教育及文化委員會今天邀請核能安全委員會主任委員陳東陽列席報告業務概況，並備質詢。



葛如鈞一開始單刀直入的問陳東陽是否認為核能是安全的能源嗎？陳東陽的回答卻是迂迴而含糊，他談到了安全的相對性，提到事故的可能性，但沒有給出明確的答案。



葛如鈞不滿於這種官腔的回應，他的語帶諷刺的比喻陳東陽是薛丁格主委，核安對他就像是薛丁格的貓，既存在於安全與不安全的狀態。



葛如鈞接著堅持要求一個明確的回答，並試圖讓陳東陽與他一同高喊支持核能安全的口號。這場拉鋸戰持續了一段時間，直到葛如鈞將口號改為核安會組織規章中的一句話，陳東陽才勉強跟隨葛如鈞，低聲重復了那句口號。



葛如鈞對陳東陽扭捏的態度不滿顯而易見，他對陳東陽的猶豫和保留感到失望。他強調，作為核安會的主委，陳東陽應該要有信心和決心來確保核能的安全，而不是在答詢時顯得如此猶豫不決。