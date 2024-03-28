促兩岸博物交流　科博館李家維感受深切 

科博館文教基金會董事長李家維。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月28日電（記者 方敬為）台灣自然科學博物館（科博館）與浙江自然博物院合辦“博物繪—浙江自然博物院典藏展”今天在南投科博館鳳凰穀鳥園開幕，該展覽由科博館文教基金會董事長李家維去年赴陸洽談促成，他接受中評社訪問表示，兩岸博物學界交流之前因為疫情中斷，現在重啟，格外可貴，他認為，兩岸在相關領域要多互動，向外界傳達保護自然的重要性，也是兩岸中華兒女共同的使命。



“博物繪—浙江自然博物院典藏展”是科博館與浙江自然博物院第8度合作，由浙江方面出借63幅科學繪圖來台展示，28日在科博館鳳凰穀鳥園舉辦展覽開幕式，包括科博館館長焦傳金、李家維、浙江自然博物院副院長蘭國英、科博館展覽策展人楊翎主任、策展顧問周文豪、南投縣文化局長林榮森等人共同揭幕。



針對兩岸合作博物館藏展覽，曾任清華大學生命科學所教授、所長的李家維表示，他去年6月率赴浙江自然博物院參訪，鑒於科博館與浙江自然博物院兩館受到疫情影響，許久沒有合作，於是他提出邀請，在兩館人員的共同努力下，促成疫後第一場兩岸博物館藏交流展出，令人欣喜。



對於在兩岸關係相對緊張之際，舉辦兩岸博物交流展覽，李家維認為，感受特別深切，不過兩岸在博物學界交流已經有20年以上的時間，是非常密切的往來，近年當然有些許挑戰，尤其新冠肺炎疫情中斷了3、4年之久，如今在疫情之後，兩岸終於再度迎來博物館學界的交流，大家非常興奮，也期待還有持續進展。

