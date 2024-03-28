賴蕭晤美眾院軍委會訪團　盼繼續支持台灣

賴清德會見美眾議院軍委會情報暨特種作戰訪問團，蕭美琴也陪同出席。（照片：府方提供） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）賴清德上午會見美國聯邦眾議院軍事委員會“情報暨特種作戰”小組主席柏格曼（Jack Bergman）所率跨黨派議員訪問團，感謝美國政府與國會以具體行動表達對台灣的支持，期待未來台美持續合作，讓印太區域更和平穩定。蕭美琴也陪同會面。



賴清德致詞時首先歡迎並感謝柏格曼主席率領美國眾議院跨黨派議員訪團來台訪問，在此關鍵時刻，以具體行動表達對台灣的支持。



訪賓一行由蕭美琴、台“外交部長”吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同前來“總統府”，“國家安全會議”副秘書長徐斯儉也在座。



賴清德表示，他與蕭美琴即將於5月20日宣誓就職，期待未來美國持續支持台灣並相互合作，讓台灣更安全、台海更穩定、印太區域也更和平。未來，他也將致力於發展經濟，不僅造福台灣人民，也為國際繁榮帶來正面積極的力量。



賴清德提到，柏格曼主席曾在美國海軍陸戰隊及後備隊服役40年，是美國史上軍階最高的國會議員，令人敬佩。另外，諾格斯（Don Norcross）眾議員不僅長期致力於國內社會福利，關注大學學費議題，也關切台灣“國防”安全、能源安全等議題。潘尼達（Jimmy Panetta）眾議員則曾在伊拉克服役並獲頒勳章，更大力支持台灣參與“印太經濟架構”（IPEF）與“世界衛生組織”（WHO）。



他指出，今年是《台灣關係法》立法第45周年。這幾十年來，美國政府與國會都透過該法案，對台灣提供實質幫助。《台灣關係法》也是印太和平穩定及台灣安全的定海神針。近年來，美國《國防授權法》提供台灣安全援助、擴大台美雙邊軍事訓練、交流與合作的機會。拜登總統今年完成《2024會計年度綜合撥款法》的立法，提供台灣3億美元的無償軍事融資，對台灣“國家安全”及台海和平穩定有莫大貢獻。



柏格曼說，台灣是美國在印太地區的關鍵夥伴，美台有堅實的安全合作及經濟連結。訪團此行是為展現美國國會對雙方夥伴關係的支持，未來也將繼續讓其他國會成員瞭解，此一戰略夥伴關係對於區域未來的安全至關重要。