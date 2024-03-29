吳崑玉語中評：柯文哲打蔣萬安無益　綠樂見

親民黨前文宣部副主任、政治評論員吳崑玉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月29日電（記者 張穎齊）藍白競合關係微妙，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期頻頻攻擊中國國民黨台北市長蔣萬安施政，引發熱議。前親民黨文宣部副主任、政治評論員吳崑玉接受中評社專訪表示，民眾黨與柯文哲攻擊蔣萬安是無益、也不會獲利。民進黨樂見發生此情形。最後只會演變成交送司法，藍白共同敵人終歸民進黨，民眾黨變成小藍。



吳崑玉，出生於台北市，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士，歷任2000年宋楚瑜競選“總統”總部文宣資料中心副主任、“立委”鄭志龍“國會”辦公室主任、親民黨文宣部主任、發言人等，常在政論節目針砭時弊。



國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭裁定羈押禁見，卻引發台智光承攬的監視器案，延燒柯文哲前市府與蔣萬安市府的政治攻防，相互控訴對方，牽動藍白競合神經。



吳崑玉說，大家賦予此事許多政治聯想，其實柯文哲現在就算把蔣萬安打趴了，距離2026台北市長選舉還有2年，中間過程變化很多。他倒認為，柯文哲與蔣萬安在互相甩鍋，因陳重文此案將會向上延燒，其他議員、市府中間人有無配合？所有人都在等此事延燒，柯、蔣則擔心燒到自己。



吳崑玉說，柯、蔣為了司法上可能的責任，都在甩鍋，因此把目標與輿論指向對方，比起政治考量，他們或許更擔心被司法追殺的責任。若到最後雙方都被檢調約談，他預見可能藍白最後都會說是民進黨司法迫害。民眾黨其實就是會變成小藍，沒別的路走。



“民眾黨柯文哲不會因打蔣萬安而獲利”。吳崑玉指出，若台智光案在柯文哲執政時期就有一直阻擋，那倒可能獲利，但並沒有。在大勢上，民眾黨還是與國民黨愈走愈近，比如民眾黨“立委”黃國昌要選2026新北市長，需要獲得國民黨的支持。基隆市副市長是民眾黨的邱佩琳，面對國民黨基隆市長謝國樑遭發動罷免連署，柯也已呼籲柯粉、小草別參與。至於2026台北市長選舉，老大還是柯文哲，黃珊珊還是要聽柯的。



吳崑玉強調，柯蔣、藍白互打，是民進黨最樂見的，陳重文案並不關民進黨的事，最樂見藍白殺成一團。民進黨的民代們最近都活過來，由於政論節目缺題目，現在民進黨民代拚命被找來上節目，民進黨也紛紛去搶通告搶到沒空。