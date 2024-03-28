兩岸敏感　台方禁浙江博物院人員受訪

浙江自然博物院副院長蘭國英致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月28日電（記者 方敬為）台灣自然科學博物館（科博館）與浙江自然博物院合辦“博物繪—浙江自然博物院典藏展”今天開幕，這是疫後兩岸第一場博物館藏交流展覽活動，浙江自然博物院由副院長蘭國英率隊來台出席開幕式，但除了致詞外，台灣官方禁止陸方人員接受媒體採訪。蘭國英面對記者態度低調，稱“台灣方面規定我們不能受訪。”



據了解，這次展覽阻礙力不小，台灣方面審查嚴苛，本來甚至連開幕式邀請浙江自然博物院代表來台都再三考慮，一度還傳出不放行，經過多次交涉，才讓陸方派員出席展覽開幕，並要求“只能致詞，不能受訪”。單純的博物館藏交流展覽一波三折，讓策展單位感到意外。



“博物繪—浙江自然博物院典藏展”是科博館與浙江自然博物院第8度合作，由科博館文教基金會董事長李家維去年6月率團赴浙江自然博物院促成，鎖定浙江自然博物院珍藏的科學繪圖來台開展，28日在科博館鳳凰谷鳥園舉辦展覽開幕式，包括科博館館長焦傳金、李家維、蘭國英、科博館展覽策展人楊翎主任、策展顧問周文豪、南投縣文化局長林榮森等人共同揭幕。



由於近期兩岸關係相對緊張，科博館邀請浙江自然博物院來台辦展也受到一些阻力。據了解，台灣方面在審查上相較過去嚴苛，儘管科博館已有7次與浙江自然博物院合作展覽的經驗，仍受到層層把關，包括展覽形式、內容、展期等，台官方都有“想法”，且再三斟酌，連邀請浙江自然博物院代表來台都歷經一番交涉，最後是定調“只致詞，不受訪”放行。



科博館展覽策展人楊翎在致詞時就意有所指稱，去年科博館文教基金會組團訪問大陸，與浙江自然博物院交流返台之後，就積極的推動兩館科學繪圖展覽合作，提案後“被限定”今年3月就要開展，“策展團隊經歷了一籮筐的鳥事之後，差點要鳥獸散”，所幸兩岸的長官同仁都非常積極努力，才能夠看到今天展覽如期開幕。



科博館人士私下表示，科博館與浙江自然博物自2005年就建立起合作關係，含這次展覽已有8次合作經驗，上一次是2019年由科博館赴浙江展出“科學攝影：自然與藝術之迷”特展，本來以為這次邀展不會有太多問題，未料一波三折，研判與兩岸關係情勢有關，單純的博物學術交流也會被放大檢視。